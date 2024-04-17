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"Не надо так о людях". Путин отчитал губернатора за слова о жителях области - 17.04.2024, ПРАЙМ
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"Не надо так о людях". Путин отчитал губернатора за слова о жителях области
"Не надо так о людях". Путин отчитал губернатора за слова о жителях области - 17.04.2024, ПРАЙМ
"Не надо так о людях". Путин отчитал губернатора за слова о жителях области
Президент России Владимир Путин призвал губернаторов и чиновников уважительнее говорить о людях, пострадавших в паводках. Он сделал замечание на совещании с... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:15+0300
2024-04-17T17:33+0300
происшествия
владимир путин
тюменская область
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал губернаторов и чиновников уважительнее говорить о людях, пострадавших в паводках. Он сделал замечание на совещании с членами правительства режиме видеоконференции. Губернатор Тюменской области Александра Моор доложил о ситуации с прохождением паводка и рассказал, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех людей, остались только "самые упертые"."Вы сказали, "остались самые упертые". Не надо так о людях говорить, не надо", - заметил президент. "Извините, Владимир Владимирович, извините", - ответил Моор. "Послушайте меня. Не смешно, - продолжил Путин. - Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь". Однако многие отказываются покидать родные дома, потому что опасаются, что лишатся последнего имущества, отметил Путин. Поэтому чиновникам необходимо сделать так, чтобы люди поверили, что все будет надежно. С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. Жителей нескольких деревень Ишимского района переселяют в пункты временного размещения. Отказавшихся покидать свои дома могут даже штрафовать, сейчас власти региона прорабатывают вопрос о введении принудительной эвакуации. МЧС также призывает жителей города Ишима срочно эвакуироваться. В городе проживает более 60 тысяч человек. Разрешено взять с собой только документы и ценные вещи. По реке Ишим, по обновленным прогнозам, ожидают "плюс два метра" к историческим максимума. Самая напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.В Курганской области губернатор заявил, что ближайшие дни будут самыми сложными для жителей региона, прогнозируется рекордное за 30 лет наводнение. В затопленных районах Оренбургской области вода постепенно уходит. В Орске уровень воды в Урале опустился ниже критического.
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владимир путин, тюменская область
Происшествия, Владимир Путин, Тюменская область
17:15 17.04.2024 (обновлено: 17:33 17.04.2024)
 
"Не надо так о людях". Путин отчитал губернатора за слова о жителях области

Путин: не надо называть упертыми людей, не эвакуирующихся из зоны паводков

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал губернаторов и чиновников уважительнее говорить о людях, пострадавших в паводках. Он сделал замечание на совещании с членами правительства режиме видеоконференции.
Губернатор Тюменской области Александра Моор доложил о ситуации с прохождением паводка и рассказал, что из зоны подтопления эвакуировали почти всех людей, остались только "самые упертые".
"Вы сказали, "остались самые упертые". Не надо так о людях говорить, не надо", - заметил президент. "Извините, Владимир Владимирович, извините", - ответил Моор. "Послушайте меня. Не смешно, - продолжил Путин. - Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь".
Однако многие отказываются покидать родные дома, потому что опасаются, что лишатся последнего имущества, отметил Путин. Поэтому чиновникам необходимо сделать так, чтобы люди поверили, что все будет надежно.
С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. Жителей нескольких деревень Ишимского района переселяют в пункты временного размещения. Отказавшихся покидать свои дома могут даже штрафовать, сейчас власти региона прорабатывают вопрос о введении принудительной эвакуации.
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил критическое значение
Вчера, 08:10
МЧС также призывает жителей города Ишима срочно эвакуироваться. В городе проживает более 60 тысяч человек. Разрешено взять с собой только документы и ценные вещи.
По реке Ишим, по обновленным прогнозам, ожидают "плюс два метра" к историческим максимума. Самая напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля.
В Курганской области губернатор заявил, что ближайшие дни будут самыми сложными для жителей региона, прогнозируется рекордное за 30 лет наводнение. В затопленных районах Оренбургской области вода постепенно уходит. В Орске уровень воды в Урале опустился ниже критического.
 
ПроисшествияВладимир ПутинТюменская область
 
 
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