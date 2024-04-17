https://1prime.ru/20240417/otnosheniya-847477625.html
Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден
Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден - 17.04.2024, ПРАЙМ
Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден
Президент США Джо Байден полагает, что повышение импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем Китая Си Цзиньпином. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T23:31+0300
2024-04-17T23:31+0300
2024-04-17T23:31+0300
политика
сша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/83/842488355_0:370:2963:2036_1920x0_80_0_0_230f9c8f1582b893320b4962720d6497.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден полагает, что повышение импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем Китая Си Цзиньпином. Пояснений американский лидер не предоставил.Белый дом ранее объявил о решении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. Так, Соединенные Штаты пытаются бороться с "недобросовестной конкуренцией" со стороны китайских экспортеров, параллельно отстаивая интересы американских сталелитейных предприятий, сообщили в администрации.
https://1prime.ru/20240417/pomosch-847476637.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/83/842488355_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_73b2f9ad546ef980ff100dd84622677b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай
Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден
Байден: повышение импортных пошлин не испортит отношения с Си Цзиньпином
ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден полагает, что повышение импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем Китая Си Цзиньпином.
Пояснений американский лидер не предоставил.
Белый дом ранее объявил о решении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза.
Так, Соединенные Штаты пытаются бороться с "недобросовестной конкуренцией" со стороны китайских экспортеров, параллельно отстаивая интересы американских сталелитейных предприятий, сообщили в администрации.
Байден поддержал транш помощи Украине