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Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден

Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден - 17.04.2024, ПРАЙМ

Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден

Президент США Джо Байден полагает, что повышение импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем Китая Си Цзиньпином. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T23:31+0300

2024-04-17T23:31+0300

2024-04-17T23:31+0300

политика

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден полагает, что повышение импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем Китая Си Цзиньпином. Пояснений американский лидер не предоставил.Белый дом ранее объявил о решении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. Так, Соединенные Штаты пытаются бороться с "недобросовестной конкуренцией" со стороны китайских экспортеров, параллельно отстаивая интересы американских сталелитейных предприятий, сообщили в администрации.

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сша, китай