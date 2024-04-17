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Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден
Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден - 17.04.2024, ПРАЙМ
Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден
Президент США Джо Байден полагает, что повышение импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем Китая Си Цзиньпином. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T23:31+0300
2024-04-17T23:31+0300
политика
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден полагает, что повышение импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем Китая Си Цзиньпином. Пояснений американский лидер не предоставил.Белый дом ранее объявил о решении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. Так, Соединенные Штаты пытаются бороться с "недобросовестной конкуренцией" со стороны китайских экспортеров, параллельно отстаивая интересы американских сталелитейных предприятий, сообщили в администрации.
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сша, китай
Политика, США, КИТАЙ
23:31 17.04.2024
 
Повышение пошлин не испортит отношения Китая с США, считает Байден

Байден: повышение импортных пошлин не испортит отношения с Си Цзиньпином

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден полагает, что повышение импортных пошлин не приведет к ухудшению его отношений с председателем Китая Си Цзиньпином.
Пояснений американский лидер не предоставил.
Белый дом ранее объявил о решении увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в три раза.
Так, Соединенные Штаты пытаются бороться с "недобросовестной конкуренцией" со стороны китайских экспортеров, параллельно отстаивая интересы американских сталелитейных предприятий, сообщили в администрации.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
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