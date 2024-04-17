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В России зафиксировали снижение инфляционных ожиданий на год вперед

В России зафиксировали снижение инфляционных ожиданий на год вперед - 17.04.2024, ПРАЙМ

В России зафиксировали снижение инфляционных ожиданий на год вперед

Инфляционные ожидания населения РФ на год вперед в апреле снизились до 11% с 11,5% в марте, следует из исследования "инФОМа", выполненного по заказу Банка... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T11:46+0300

2024-04-17T11:46+0300

2024-04-17T11:48+0300

экономика

инфляция в россии

россияне

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на год вперед в апреле снизились до 11% с 11,5% в марте, следует из исследования "инФОМа", выполненного по заказу Банка России. Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 14,4% с мартовских 14,8%. По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

https://1prime.ru/20240416/inflyatsiya-847430639.html

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инфляция в россии, россияне