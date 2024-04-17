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В России зафиксировали снижение инфляционных ожиданий на год вперед
В России зафиксировали снижение инфляционных ожиданий на год вперед - 17.04.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали снижение инфляционных ожиданий на год вперед
Инфляционные ожидания населения РФ на год вперед в апреле снизились до 11% с 11,5% в марте, следует из исследования "инФОМа", выполненного по заказу Банка... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:46+0300
2024-04-17T11:46+0300
2024-04-17T11:48+0300
экономика
инфляция в россии
россияне
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на год вперед в апреле снизились до 11% с 11,5% в марте, следует из исследования "инФОМа", выполненного по заказу Банка России. Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 14,4% с мартовских 14,8%. По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
https://1prime.ru/20240416/inflyatsiya-847430639.html
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инфляция в россии, россияне
Экономика, инфляция в России, россияне
В России зафиксировали снижение инфляционных ожиданий на год вперед
"инФОМ": инфляционные ожидания россиян на год вперед в апреле снизились до 11%
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на год вперед в апреле снизились до 11% с 11,5% в марте, следует из исследования "инФОМа", выполненного по заказу Банка России.
Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 14,4% с мартовских 14,8%.
По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
МВФ повысил прогноз по уровню мировой инфляции