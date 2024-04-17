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Совбез ООН проголосует по членству Палестины в ООН, передает AFP - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Совбез ООН проголосует по членству Палестины в ООН, передает AFP
Совбез ООН проголосует по членству Палестины в ООН, передает AFP - 17.04.2024, ПРАЙМ
Совбез ООН проголосует по членству Палестины в ООН, передает AFP
В Совбез ООН в четверг пройдет голосование по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает Agence France-Presse, ссылаясь на данные... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T06:08+0300
2024-04-17T06:15+0300
политика
совбез оон
голосование
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В Совбез ООН в четверг пройдет голосование по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает Agence France-Presse, ссылаясь на данные дипломатических источников. Как сообщает AFP, "Совет Безопасности ООН в четверг выскажется относительно требования палестинцев стать полноправным государством-членом Организации Объединенных Наций". Десятки лет палестино-израильский конфликт, вызванный территориальными спорами, является источником напряженности на Ближнем Востоке. Еще в далеком 1947 году ООН при активной роли Советского Союза вынесла решение о создание двух государств - Израиля и Палестины. Однако в итоге было создано только государство Израиль.
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совбез оон, голосование
Политика, Совбез ООН, голосование
06:08 17.04.2024 (обновлено: 06:15 17.04.2024)
 
Совбез ООН проголосует по членству Палестины в ООН, передает AFP

AFP: Совбез ООН в четверг проголосует по вопросу членства Палестины в ООН

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В Совбез ООН в четверг пройдет голосование по вопросу членства Палестины в Организации Объединенных Наций, передает Agence France-Presse, ссылаясь на данные дипломатических источников.
Как сообщает AFP, "Совет Безопасности ООН в четверг выскажется относительно требования палестинцев стать полноправным государством-членом Организации Объединенных Наций".
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Десятки лет палестино-израильский конфликт, вызванный территориальными спорами, является источником напряженности на Ближнем Востоке. Еще в далеком 1947 году ООН при активной роли Советского Союза вынесла решение о создание двух государств - Израиля и Палестины. Однако в итоге было создано только государство Израиль.
 
ПолитикаСовбез ООНголосование
 
 
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