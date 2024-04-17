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Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается

Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается - 17.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается

Уровень воды в реке Томь в у Томска за последние сутки вновь понизился, но при этом поднимается уровень воды в Оби в различных районах региона, сообщает ГУМЧС... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T06:45+0300

2024-04-17T06:45+0300

2024-04-17T06:46+0300

происшествия

россия

томск

паводок

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Томь в у Томска за последние сутки вновь понизился, но при этом поднимается уровень воды в Оби в различных районах региона, сообщает ГУМЧС по Томской области. В сообщении отмечается: "Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки снизился на 74 сантиметра и составляет 753 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала - снизился на 54 сантиметра и составляет 689 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино - повысился на 1 сантиметр и составляет 971 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров". В то же время вода в реке Обь за сутки поднялась возле таких поселков Томской области, как Победа, Никольское, Молчаново, Каргасок и Александровское, а также в районе города Колпашево. Но на текущий момент опасные отметки нигде не преодолены. На контроле ГУМЧС по Томской области на текущий момент находятся шесть переливов автодорог в четырех муниципальных образованиях. При этом в зоне затопления находятся 484 приусадебных участка Томской области, а также 33 жилых дома в селе Вершинино и три жилых дома в селе Батурино под Томском. По сообщению областных властей, 17 апреля специалисты продолжат ледовзрывные работы на реке Томь в районе Северного моста в Томске.

https://1prime.ru/20240416/tobol-847442468.html

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россия, томск, паводок