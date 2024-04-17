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Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается
Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается - 17.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается
Уровень воды в реке Томь в у Томска за последние сутки вновь понизился, но при этом поднимается уровень воды в Оби в различных районах региона, сообщает ГУМЧС... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T06:45+0300
2024-04-17T06:46+0300
происшествия
россия
томск
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Томь в у Томска за последние сутки вновь понизился, но при этом поднимается уровень воды в Оби в различных районах региона, сообщает ГУМЧС по Томской области. В сообщении отмечается: "Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки снизился на 74 сантиметра и составляет 753 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала - снизился на 54 сантиметра и составляет 689 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино - повысился на 1 сантиметр и составляет 971 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров". В то же время вода в реке Обь за сутки поднялась возле таких поселков Томской области, как Победа, Никольское, Молчаново, Каргасок и Александровское, а также в районе города Колпашево. Но на текущий момент опасные отметки нигде не преодолены. На контроле ГУМЧС по Томской области на текущий момент находятся шесть переливов автодорог в четырех муниципальных образованиях. При этом в зоне затопления находятся 484 приусадебных участка Томской области, а также 33 жилых дома в селе Вершинино и три жилых дома в селе Батурино под Томском. По сообщению областных властей, 17 апреля специалисты продолжат ледовзрывные работы на реке Томь в районе Северного моста в Томске.
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россия, томск, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Томск, паводок
06:45 17.04.2024 (обновлено: 06:46 17.04.2024)
 
Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается

ГУМЧС: уровень воды в Томи у Томска снижается, в Оби - повышается

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкКурган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков
Курган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Томь в у Томска за последние сутки вновь понизился, но при этом поднимается уровень воды в Оби в различных районах региона, сообщает ГУМЧС по Томской области.
В сообщении отмечается: "Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки снизился на 74 сантиметра и составляет 753 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала - снизился на 54 сантиметра и составляет 689 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино - повысился на 1 сантиметр и составляет 971 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров".
В то же время вода в реке Обь за сутки поднялась возле таких поселков Томской области, как Победа, Никольское, Молчаново, Каргасок и Александровское, а также в районе города Колпашево. Но на текущий момент опасные отметки нигде не преодолены.
На контроле ГУМЧС по Томской области на текущий момент находятся шесть переливов автодорог в четырех муниципальных образованиях.
Курган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 62 сантиметра
Вчера, 22:28
При этом в зоне затопления находятся 484 приусадебных участка Томской области, а также 33 жилых дома в селе Вершинино и три жилых дома в селе Батурино под Томском.
По сообщению областных властей, 17 апреля специалисты продолжат ледовзрывные работы на реке Томь в районе Северного моста в Томске.
 
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