https://1prime.ru/20240417/pavodok-847445162.html
Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается
Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается - 17.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается
Уровень воды в реке Томь в у Томска за последние сутки вновь понизился, но при этом поднимается уровень воды в Оби в различных районах региона, сообщает ГУМЧС... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T06:45+0300
2024-04-17T06:45+0300
2024-04-17T06:46+0300
происшествия
россия
томск
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847402361_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_3590f29b8a06189b0996111c3cb61f4e.jpg
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Томь в у Томска за последние сутки вновь понизился, но при этом поднимается уровень воды в Оби в различных районах региона, сообщает ГУМЧС по Томской области. В сообщении отмечается: "Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки снизился на 74 сантиметра и составляет 753 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала - снизился на 54 сантиметра и составляет 689 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино - повысился на 1 сантиметр и составляет 971 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров". В то же время вода в реке Обь за сутки поднялась возле таких поселков Томской области, как Победа, Никольское, Молчаново, Каргасок и Александровское, а также в районе города Колпашево. Но на текущий момент опасные отметки нигде не преодолены. На контроле ГУМЧС по Томской области на текущий момент находятся шесть переливов автодорог в четырех муниципальных образованиях. При этом в зоне затопления находятся 484 приусадебных участка Томской области, а также 33 жилых дома в селе Вершинино и три жилых дома в селе Батурино под Томском. По сообщению областных властей, 17 апреля специалисты продолжат ледовзрывные работы на реке Томь в районе Северного моста в Томске.
https://1prime.ru/20240416/tobol-847442468.html
томск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847402361_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_e2a280b29a3fb312dad3968bc913bc3b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, томск, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Томск, паводок
Уровень воды в Томи в районе Томска снижается, в Оби - повышается
ГУМЧС: уровень воды в Томи у Томска снижается, в Оби - повышается
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Томь в у Томска за последние сутки вновь понизился, но при этом поднимается уровень воды в Оби в различных районах региона, сообщает ГУМЧС по Томской области.
В сообщении отмечается: "Уровень воды в реке Томь в районе Лагерного сада за сутки снизился на 74 сантиметра и составляет 753 сантиметров при опасной отметке 890 сантиметров, в районе Речвокзала - снизился на 54 сантиметра и составляет 689 сантиметров при опасной отметке 750 сантиметров, в районе деревни Козюлино - повысился на 1 сантиметр и составляет 971 сантиметров при опасной отметке 980 сантиметров".
В то же время вода в реке Обь за сутки поднялась возле таких поселков Томской области, как Победа, Никольское, Молчаново, Каргасок и Александровское, а также в районе города Колпашево. Но на текущий момент опасные отметки нигде не преодолены.
На контроле ГУМЧС по Томской области на текущий момент находятся шесть переливов автодорог в четырех муниципальных образованиях.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 62 сантиметра
При этом в зоне затопления находятся 484 приусадебных участка Томской области, а также 33 жилых дома в селе Вершинино и три жилых дома в селе Батурино под Томском.
По сообщению областных властей, 17 апреля специалисты продолжат ледовзрывные работы на реке Томь в районе Северного моста в Томске.