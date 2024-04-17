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В Кузбассе рассказали о выплатах жителям пострадавших от паводка домов
В Кузбассе рассказали о выплатах жителям пострадавших от паводка домов - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Кузбассе рассказали о выплатах жителям пострадавших от паводка домов
Жителям поселка Усть-Кабырза в Кузбассе, чьи дома пострадали от паводка, выплатят материальную помощь из регионального бюджета. Об этом сообщил глава... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T10:39+0300
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2024-04-17T10:39+0300
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КЕМЕРОВО, 17 апр – ПРАЙМ. Жителям поселка Усть-Кабырза в Кузбассе, чьи дома пострадали от паводка, выплатят материальную помощь из регионального бюджета. Об этом сообщил глава Таштагольского района Андрей Орлов. Ранее в Усть-Кабырзе, согласно сообщениям, из-за превышения критического уровня воды затопленными оказались 44 домовладения. В среду для ликвидации ледовых заторов проводились взрывные работы на реке Мрассу, на слиянии Мрассу и Пызаса. Кроме того, в поселке отключали подачу электроэнергии с целью предотвращения поражения электрическим током. Отмечается, что взрывные работы способствовали уходу воды из поселка."Сегодня жители п. Усть-Кабырза, чьи дома пострадали от паводка, получают материальную помощь из регионального бюджета, днём ранее была перечислена помощь из районного бюджета. По поручению губернатора Кузбасса в посёлке отработала специальная комиссия, которая составила список семей, нуждающихся в поддержке", – сообщил Орлов в своем Telegram-канале. По его словам, значительную поддержку поселку оказывают также жители и предприниматели из района и других территорий Кузбасса. "Уже доставили и продолжают завозить пиломатериал "Забсиблес", предприниматели Таштагола, Базанчи, Мундыбаша (Судочаков, Кель, Рыков, Смолин и другие). Одно кемеровское предприятие доставило целый грузовик необходимых вещей — раскладушки, матрасы, постельное бельё, продукты питания; другое — в ближайшие дни доставит несколько тонн картофеля. Горожане и шерегешцы везут сельчанам стройматериалы, мебель и постельные принадлежности. Жители других городов перечисляют деньги для покупки необходимого", – отметил Орлов.
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кузбасс
В Кузбассе рассказали о выплатах жителям пострадавших от паводка домов
Власти: пострадавшие от паводка в Кузбассе жители Усть-Кабырзы получают выплаты
КЕМЕРОВО, 17 апр – ПРАЙМ. Жителям поселка Усть-Кабырза в Кузбассе, чьи дома пострадали от паводка, выплатят материальную помощь из регионального бюджета. Об этом сообщил глава Таштагольского района Андрей Орлов.
Ранее в Усть-Кабырзе, согласно сообщениям, из-за превышения критического уровня воды затопленными оказались 44 домовладения. В среду для ликвидации ледовых заторов проводились взрывные работы на реке Мрассу, на слиянии Мрассу и Пызаса. Кроме того, в поселке отключали подачу электроэнергии с целью предотвращения поражения электрическим током.
Отмечается, что взрывные работы способствовали уходу воды из поселка.
"Сегодня жители п. Усть-Кабырза, чьи дома пострадали от паводка, получают материальную помощь из регионального бюджета, днём ранее была перечислена помощь из районного бюджета. По поручению губернатора Кузбасса в посёлке отработала специальная комиссия, которая составила список семей, нуждающихся в поддержке", – сообщил Орлов в своем Telegram-канале.
По его словам, значительную поддержку поселку оказывают также жители и предприниматели из района и других территорий Кузбасса.
"Уже доставили и продолжают завозить пиломатериал "Забсиблес", предприниматели Таштагола, Базанчи, Мундыбаша (Судочаков, Кель, Рыков, Смолин и другие). Одно кемеровское предприятие доставило целый грузовик необходимых вещей — раскладушки, матрасы, постельное бельё, продукты питания; другое — в ближайшие дни доставит несколько тонн картофеля. Горожане и шерегешцы везут сельчанам стройматериалы, мебель и постельные принадлежности. Жители других городов перечисляют деньги для покупки необходимого", – отметил Орлов.
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