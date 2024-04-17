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Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург
Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург - 17.04.2024, ПРАЙМ
Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург
Пик паводка прошел Орск и Оренбург, сообщил министр МЧС России Александр Куренков на совещании у президента страны Владимира Путина. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:48+0300
2024-04-17T16:48+0300
2024-04-17T16:48+0300
происшествия
оренбургская область
паводок
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Пик паводка прошел Орск и Оренбург, сообщил министр МЧС России Александр Куренков на совещании у президента страны Владимира Путина."В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург", — отметил он. Глава МЧС указал, что уровень воды все еще находится выше опасных отметок, но продолжает падать.Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
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оренбургская область, паводок
Происшествия, Оренбургская область, паводок
Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург
Глава МЧС Куренков сообщил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Пик паводка прошел Орск и Оренбург, сообщил министр МЧС России Александр Куренков на совещании у президента страны Владимира Путина.
"В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург", — отметил он.
Глава МЧС указал, что уровень воды все еще находится выше опасных отметок, но продолжает падать.
Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
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