https://1prime.ru/20240417/pavodok-847467698.html

Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург

Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург - 17.04.2024, ПРАЙМ

Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург

Пик паводка прошел Орск и Оренбург, сообщил министр МЧС России Александр Куренков на совещании у президента страны Владимира Путина. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:48+0300

2024-04-17T16:48+0300

2024-04-17T16:48+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Пик паводка прошел Орск и Оренбург, сообщил министр МЧС России Александр Куренков на совещании у президента страны Владимира Путина."В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург", — отметил он. Глава МЧС указал, что уровень воды все еще находится выше опасных отметок, но продолжает падать.Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.

https://1prime.ru/20240417/kurgan-847466877.html

оренбургская область

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оренбургская область, паводок