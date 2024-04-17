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Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург
Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург - 17.04.2024, ПРАЙМ
Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург
Пик паводка прошел Орск и Оренбург, сообщил министр МЧС России Александр Куренков на совещании у президента страны Владимира Путина. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:48+0300
2024-04-17T16:48+0300
происшествия
оренбургская область
паводок
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Пик паводка прошел Орск и Оренбург, сообщил министр МЧС России Александр Куренков на совещании у президента страны Владимира Путина."В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург", — отметил он. Глава МЧС указал, что уровень воды все еще находится выше опасных отметок, но продолжает падать.Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
https://1prime.ru/20240417/kurgan-847466877.html
оренбургская область
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оренбургская область, паводок
Происшествия, Оренбургская область, паводок
16:48 17.04.2024
 
Глава МЧС заявил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург

Глава МЧС Куренков сообщил, что пик паводка прошел Орск и Оренбург

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводковая ситуация в Кургане
Паводковая ситуация в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Пик паводка прошел Орск и Оренбург, сообщил министр МЧС России Александр Куренков на совещании у президента страны Владимира Путина.
"В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург", — отметил он.
Глава МЧС указал, что уровень воды все еще находится выше опасных отметок, но продолжает падать.
Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
Паводковая ситуация в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 927 сантиметров
16:35
 
ПроисшествияОренбургская областьпаводок
 
 
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