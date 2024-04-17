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В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров
В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров
Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале указала о падении уровня воды в Урале и Оренбурге. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T22:03+0300
2024-04-17T22:03+0300
2024-04-17T22:03+0300
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале указала о падении уровня воды в Урале и Оренбурге."В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра. В Оренбурге уровень Урала упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров", — указывается в публикации.Отмечается, что из затопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 16,547 тысячи человек, из них 997 размещены в пунктах временного размещения.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
https://1prime.ru/20240417/pomosch-847475208.html
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оренбургская область, паводок
Происшествия, Оренбургская область, паводок
В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров
В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 см, в Оренбурге упал на 19 см
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале указала о падении уровня воды в Урале и Оренбурге.
"В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра. В Оренбурге уровень Урала упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров", — указывается в публикации.
Отмечается, что из затопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 16,547 тысячи человек, из них 997 размещены в пунктах временного размещения.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
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