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В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров

В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров - 17.04.2024, ПРАЙМ

В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров

Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале указала о падении уровня воды в Урале и Оренбурге. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T22:03+0300

2024-04-17T22:03+0300

2024-04-17T22:03+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале указала о падении уровня воды в Урале и Оренбурге."В Орске уровень воды в Урале снизился на 15 сантиметров и составил 562 сантиметра. В Оренбурге уровень Урала упал на 19 сантиметров и составил 1090 сантиметров", — указывается в публикации.Отмечается, что из затопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 16,547 тысячи человек, из них 997 размещены в пунктах временного размещения.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.

https://1prime.ru/20240417/pomosch-847475208.html

оренбургская область

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оренбургская область, паводок