Вот чем можно заменить пенсию

В России более 40 миллионов людей вышли на пенсию, а это порядка 30% населения страны. Государство неоднократно запускало пенсионные реформы, но пенсии всё... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T08:00+0300
2024-04-17T08:00+0300
2024-04-17T08:00+0300
мнения аналитиков
пенсии
?1713330003
В России более 40 миллионов людей вышли на пенсию, а это порядка 30% населения страны. Государство неоднократно запускало пенсионные реформы, но пенсии всё равно остаются на уровне, едва покрывающем прожиточный минимум, а их индексация вряд ли способна компенсировать текущую инфляцию.Всегда полезно сравнить нашу ситуацию с той, что происходит с пенсиями в других странах. В Германии размер выплат примерно в 6,5 раз выше, чем в России, в Эстонии – в 3 раза (при стаже 44 года), в США – в 5,5 раз (из расчета средней страховой пенсии без учета накопительной).С другой стороны, в Китае, на который у нас теперь любят во многом ориентироваться, уровень пенсий сравнительно невысок: средняя пенсия – 370 долларов США, что достигает всего лишь 20% от средней зарплаты работника. Такие пенсии на фоне, казалось бы, развитой экономики объясняются тем, что в стране очень много граждан в возрасте более 65 лет. Во многом это следствие ограничения рождаемости, который практиковался в Китае. В результате число пенсионеров там превышает численность населения России.Глобально ситуация с пенсионным обеспечением во всем мире будет меняться не в лучшую сторону с учетом тенденции старения населения. В России этот тренд тоже актуален: пенсионеры вместе с предпенсионерами уже составляют более трети всего населения. Если в СССР на 1 пенсионера приходилось в среднем 8 работающих, то теперь соотношение порядка 1:3, то есть нагрузка на пенсионную систему ощутимо растет. То же самое с небольшой разницей происходит и в развитых странах, где еще выше продолжительность жизни, но там дело спасает наличие накопительной части пенсий, которая у нас надолго "заморожена" и не работает даже на перспективу.В некоторых странах (например, Чили) государственный пенсионный фонд вообще отсутствует, и пенсия является полностью накопительной. А в солидарной, как у нас, пенсионной системе высокие выплаты возможны, если работающих в 4-5 раз больше, чем пенсионеров. Уже сейчас коэффициент замещения трудовой пенсии составляет всего 33% от заработка и грозит стать ещё ниже с учетом темпов роста зарплат в ряде отраслей, которые опережают инфляцию.По большому счету, тектонические сдвиги происходят не только в демографической ситуации, но также в экономике и социальной сфере. В России только 38 миллионов работающих делают социальные взносы, и основную их часть обеспечивают всего 10-15 миллионов. Это сотрудники крупных предприятий и вообще люди с высокими зарплатами. Большая часть населения переходит на иные формы оплаты: к примеру, фрилансеры почти никогда не платят социальные взносы, это теперь не в тренде. Если к этому добавить нарастающие автоматизацию, цифровизацию и роботизацию, результатом чего становится сокращение рабочих мест, база социального страхования кардинально сокращается.Не случайно во всем мире идет дискуссия по поводу отказа от традиционной пенсионной системы в пользу безусловного дохода. И вполне вероятно, в некоторой перспективе это может стать нашим будущим.
В России более 40 миллионов людей вышли на пенсию, а это порядка 30% населения страны. Государство неоднократно запускало пенсионные реформы, но пенсии всё равно остаются на уровне, едва покрывающем прожиточный минимум, а их индексация вряд ли способна компенсировать текущую инфляцию.
Всегда полезно сравнить нашу ситуацию с той, что происходит с пенсиями в других странах. В Германии размер выплат примерно в 6,5 раз выше, чем в России, в Эстонии – в 3 раза (при стаже 44 года), в США – в 5,5 раз (из расчета средней страховой пенсии без учета накопительной).
С другой стороны, в Китае, на который у нас теперь любят во многом ориентироваться, уровень пенсий сравнительно невысок: средняя пенсия – 370 долларов США, что достигает всего лишь 20% от средней зарплаты работника. Такие пенсии на фоне, казалось бы, развитой экономики объясняются тем, что в стране очень много граждан в возрасте более 65 лет. Во многом это следствие ограничения рождаемости, который практиковался в Китае. В результате число пенсионеров там превышает численность населения России.
Глобально ситуация с пенсионным обеспечением во всем мире будет меняться не в лучшую сторону с учетом тенденции старения населения. В России этот тренд тоже актуален: пенсионеры вместе с предпенсионерами уже составляют более трети всего населения. Если в СССР на 1 пенсионера приходилось в среднем 8 работающих, то теперь соотношение порядка 1:3, то есть нагрузка на пенсионную систему ощутимо растет. То же самое с небольшой разницей происходит и в развитых странах, где еще выше продолжительность жизни, но там дело спасает наличие накопительной части пенсий, которая у нас надолго "заморожена" и не работает даже на перспективу.
В некоторых странах (например, Чили) государственный пенсионный фонд вообще отсутствует, и пенсия является полностью накопительной. А в солидарной, как у нас, пенсионной системе высокие выплаты возможны, если работающих в 4-5 раз больше, чем пенсионеров. Уже сейчас коэффициент замещения трудовой пенсии составляет всего 33% от заработка и грозит стать ещё ниже с учетом темпов роста зарплат в ряде отраслей, которые опережают инфляцию.
По большому счету, тектонические сдвиги происходят не только в демографической ситуации, но также в экономике и социальной сфере. В России только 38 миллионов работающих делают социальные взносы, и основную их часть обеспечивают всего 10-15 миллионов. Это сотрудники крупных предприятий и вообще люди с высокими зарплатами. Большая часть населения переходит на иные формы оплаты: к примеру, фрилансеры почти никогда не платят социальные взносы, это теперь не в тренде. Если к этому добавить нарастающие автоматизацию, цифровизацию и роботизацию, результатом чего становится сокращение рабочих мест, база социального страхования кардинально сокращается.
Не случайно во всем мире идет дискуссия по поводу отказа от традиционной пенсионной системы в пользу безусловного дохода. И вполне вероятно, в некоторой перспективе это может стать нашим будущим.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.