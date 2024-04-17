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Компании планируют максимально увеличить число работников, считают в ЦБ
Компании планируют максимально увеличить число работников, считают в ЦБ - 17.04.2024, ПРАЙМ
Компании планируют максимально увеличить число работников, считают в ЦБ
Компании в России во втором квартале планируют увеличить численность работников, при этом ожидания предприятий по найму в ряде сфер находятся на максимуме,... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:49+0300
2024-04-17T16:49+0300
2024-04-17T16:49+0300
экономика
работники
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Компании в России во втором квартале планируют увеличить численность работников, при этом ожидания предприятий по найму в ряде сфер находятся на максимуме, следует из материалов Банка России. "В втором квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников. При этом ожидания предприятий по найму находятся на максимуме в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, транспортировке и хранении, сфере услуг", - сказано в сообщении. По данным регулятора, обеспеченность предприятий работниками в первом квартале 2024 года снизилась до минимума (-28,2 пункта) с первого квартала 2020 года. "Наиболее остро дефицит кадров продолжали испытывать предприятия обрабатывающих производств, выпускающие продукцию инвестиционного и потребительского назначения", - поясняется в материалах. В связи с существенной нехваткой персонала ряд предприятий вынужден либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату, добавил регулятор.
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работники
Компании планируют максимально увеличить число работников, считают в ЦБ
ЦБ: компании планируют во II квартале максимально увеличить число работников
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Компании в России во втором квартале планируют увеличить численность работников, при этом ожидания предприятий по найму в ряде сфер находятся на максимуме, следует из материалов Банка России.
"В втором квартале 2024 года предприятия основных отраслей экономики планируют увеличить численность работников. При этом ожидания предприятий по найму находятся на максимуме в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, транспортировке и хранении, сфере услуг", - сказано в сообщении.
По данным регулятора, обеспеченность предприятий работниками в первом квартале 2024 года снизилась до минимума (-28,2 пункта) с первого квартала 2020 года.
"Наиболее остро дефицит кадров продолжали испытывать предприятия обрабатывающих производств, выпускающие продукцию инвестиционного и потребительского назначения", - поясняется в материалах.
В связи с существенной нехваткой персонала ряд предприятий вынужден либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать персонал работать сверхурочно за дополнительную плату, добавил регулятор.
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