https://1prime.ru/20240417/platforma-847453974.html

ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством

ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством - 17.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством

Необходимо создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:08+0300

2024-04-17T12:08+0300

2024-04-17T12:08+0300

банк россии

мошенники

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Необходимо создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с мошенничеством, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion. "Нам надо объединить усилия на межотраслевом уровне и, действительно, сделать цифровую "антифрод-платформу", где и Центральный банк, и Минцифры, и, например, "Ростелеком"… и участники финансового рынка, и МВД будут задействовать в плане передачи информации, которая позволит снизить нам уровень мошенничества при цифровых сервисах", - сказала она.

https://1prime.ru/20240410/moshenniki-847261647.html

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мошенники