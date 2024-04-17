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ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством - 17.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством
ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством - 17.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством
Необходимо создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T12:08+0300
2024-04-17T12:08+0300
банк россии
мошенники
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Необходимо создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с мошенничеством, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion. "Нам надо объединить усилия на межотраслевом уровне и, действительно, сделать цифровую "антифрод-платформу", где и Центральный банк, и Минцифры, и, например, "Ростелеком"… и участники финансового рынка, и МВД будут задействовать в плане передачи информации, которая позволит снизить нам уровень мошенничества при цифровых сервисах", - сказала она.
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мошенники
Банк России, мошенники
12:08 17.04.2024
 
ЦБ призвал создать цифровую платформу для борьбы с мошенничеством

ЦБ призвал Минцифры и "Ростелеком" создать цифровую платформу против мошенников

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Необходимо создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с мошенничеством, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion.
"Нам надо объединить усилия на межотраслевом уровне и, действительно, сделать цифровую "антифрод-платформу", где и Центральный банк, и Минцифры, и, например, "Ростелеком"… и участники финансового рынка, и МВД будут задействовать в плане передачи информации, которая позволит снизить нам уровень мошенничества при цифровых сервисах", - сказала она.
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