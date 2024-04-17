https://1prime.ru/20240417/podnosova-847449987.html
Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда
Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда - 17.04.2024, ПРАЙМ
Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда
Совфед проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T10:45+0300
2024-04-17T10:45+0300
2024-04-17T10:45+0300
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846915444_0:78:566:396_1920x0_80_0_0_7fb6dd546be8333e352ded80dcc7d656.jpg
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Совфед проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно порекомендовала ее кандидатуру на указанную должность. Подносова является единственным претендентом, подавшим документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
https://1prime.ru/20240327/microsoft-846791256.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846915444_0:56:566:481_1920x0_80_0_0_9c62e4a16660876a104987c19955be1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд
Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда
Совфед поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Совфед проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно порекомендовала ее кандидатуру на указанную должность. Подносова является единственным претендентом, подавшим документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.
Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
Верховный суд РФ поддержал взыскание с ВТБ за софт Microsoft