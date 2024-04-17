https://1prime.ru/20240417/podnosova-847449987.html

Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда

Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда - 17.04.2024, ПРАЙМ

Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда

Совфед проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T10:45+0300

2024-04-17T10:45+0300

2024-04-17T10:45+0300

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846915444_0:78:566:396_1920x0_80_0_0_7fb6dd546be8333e352ded80dcc7d656.jpg

МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Совфед проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно порекомендовала ее кандидатуру на указанную должность. Подносова является единственным претендентом, подавшим документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

https://1prime.ru/20240327/microsoft-846791256.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

верховный суд