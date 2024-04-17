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Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда
Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда - 17.04.2024, ПРАЙМ
Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда
Совфед проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T10:45+0300
2024-04-17T10:45+0300
верховный суд
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Совфед проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно порекомендовала ее кандидатуру на указанную должность. Подносова является единственным претендентом, подавшим документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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верховный суд
Верховный суд
10:45 17.04.2024
 
Совфед поддержал нового кандидата на пост председателя Верховного суда

Совфед поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда

© Фото : Верховный суд РФПодносова Ирина
Подносова Ирина - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© Фото : Верховный суд РФ
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Совфед проголосовал за назначение заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя суда.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно порекомендовала ее кандидатуру на указанную должность. Подносова является единственным претендентом, подавшим документы на должность. Об открытии вакантной должности ВККС объявила 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года.
Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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