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В Польше не знают, сколько танков Варшава передала Украине
В Польше не знают, сколько танков Варшава передала Украине - 17.04.2024, ПРАЙМ
В Польше не знают, сколько танков Варшава передала Украине
Польским экспертам неизвестно точное количество переданных Киеву польских танков. Об этом в эфире на портале Defence24 заявил аналитик в сфере бронетанкового... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:27+0300
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ВАРШАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Польским экспертам неизвестно точное количество переданных Киеву польских танков. Об этом в эфире на портале Defence24 заявил аналитик в сфере бронетанкового вооружения Дамиан Радтка."Мы до конца не знаем, сколько у нас танков Т-72, потому что не знаем точно, сколько их было передано Украине", - отметил эксперт.По словам аналитика, помимо танков Т-72 и лицензионных PT-91, на вооружении у польских военных также находятся танки Leopard 2A5, Leopard 2A4 и Leopard 2PL, а также американские Abrams и южнокорейские K2.Вероятно, Киев получил от 30 до 60 машин, однако точная информация об этом отсутствует, заметил он.Радтка отметил, что Польша планирует получить более 400 танков американского и корейского производства, включая 250 танков М1А2, 116 танков М1А1 и 180 танков К2. Производство постсоветской техники в Польше планируется закрыть, так как ее содержание становится все сложнее и дороже.Аналитик также указал на потерю Польшей возможности производить ключевые системы для этой техники, такие как двигатели и башни. Судьба танков Т-72 и PT-91 пока не ясна, возможно, они останутся в отдельных частях или будут переданы Украине.
https://1prime.ru/20240413/polsha-847357829.html
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Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА, Новости
В Польше не знают, сколько танков Варшава передала Украине
Польские специалисты не знают, сколько точно танков Варшава передала Украине
ВАРШАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Польским экспертам неизвестно точное количество переданных Киеву польских танков. Об этом в эфире на портале Defence24 заявил аналитик в сфере бронетанкового вооружения Дамиан Радтка.
"Мы до конца не знаем, сколько у нас танков Т-72, потому что не знаем точно, сколько их было передано Украине", - отметил эксперт.
По словам аналитика, помимо танков Т-72 и лицензионных PT-91, на вооружении у польских военных также находятся танки Leopard 2A5, Leopard 2A4 и Leopard 2PL, а также американские Abrams и южнокорейские K2.
Вероятно, Киев получил от 30 до 60 машин, однако точная информация об этом отсутствует, заметил он.
Радтка отметил, что Польша планирует получить более 400 танков американского и корейского производства, включая 250 танков М1А2, 116 танков М1А1 и 180 танков К2. Производство постсоветской техники в Польше планируется закрыть, так как ее содержание становится все сложнее и дороже.
Аналитик также указал на потерю Польшей возможности производить ключевые системы для этой техники, такие как двигатели и башни. Судьба танков Т-72 и PT-91 пока не ясна, возможно, они останутся в отдельных частях или будут переданы Украине.
Польша не усвоила урок и повторяет судьбу Украины, пишет СМИ