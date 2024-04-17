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Wildberries поможет пострадавшим от паводка - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Wildberries поможет пострадавшим от паводка
Wildberries поможет пострадавшим от паводка - 17.04.2024, ПРАЙМ
Wildberries поможет пострадавшим от паводка
Wildberries предоставит гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в Wildberries. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T20:08+0300
2024-04-17T20:08+0300
wildberries
паводок
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Wildberries предоставит гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в Wildberries. "Понимаем, что сейчас жителям региона как никогда нужна любая помощь, и мы не можем остаться в стороне. Совместно с нашим партнером - компанией Synergetic - мы предоставим гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка жителей", - говорится в сообщении. По словам представителей Wildberries, компания внимательно следит за ситуацией в Оренбургской области. Часть ПВЗ все еще остается временно закрытой для клиентов, но активная работа с менеджерами и партнерами над ликвидацией последствий паводка продолжается, чтобы клиенты как можно скорее могли получить свои заказы. Как сообщили РИА Новости в Wildberries, во всех пунктах области срок хранения товаров на полках бессрочно продлен, чтобы клиенты как можно скорее могли получить свои заказы, а логистические линии не нагружались возвратными товарами в столь активное для них время. На данный момент вместе со своими партнерами и менеджерами компания продолжает оценивать ущерб, проводит инвентаризацию товаров на полках ПВЗ и складов. Уже известно о нескольких партнерских пунктах, которым потребуется ремонт - им будет оказана помощь в виде компенсации за ремонтные работы. Кроме того, Wildberries перенесли работу сортировочного центра по адресу улица Беляевская дом 4А на новый сортировочный центр по адресу улица Центральная дом 29. Все запланированные поставки будут направляться на новый сортировочный центр. Сейчас сортировочный центр на Центральной улице работает на распределение, в течение следующей недели он начнет полное функционирование. Работа центра на улице Беляевская будет возобновлена, как только появится безопасная возможность.
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wildberries, паводок
Wildberries, паводок
20:08 17.04.2024
 
Wildberries поможет пострадавшим от паводка

Wildberries предоставит товары первой необходимости пострадавшим от паводка

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Wildberries предоставит гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в Wildberries.
"Понимаем, что сейчас жителям региона как никогда нужна любая помощь, и мы не можем остаться в стороне. Совместно с нашим партнером - компанией Synergetic - мы предоставим гигиенические товары первой необходимости для пострадавших от паводка жителей", - говорится в сообщении.
По словам представителей Wildberries, компания внимательно следит за ситуацией в Оренбургской области. Часть ПВЗ все еще остается временно закрытой для клиентов, но активная работа с менеджерами и партнерами над ликвидацией последствий паводка продолжается, чтобы клиенты как можно скорее могли получить свои заказы.
Как сообщили РИА Новости в Wildberries, во всех пунктах области срок хранения товаров на полках бессрочно продлен, чтобы клиенты как можно скорее могли получить свои заказы, а логистические линии не нагружались возвратными товарами в столь активное для них время.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Wildberries начнет продавать автомобили
11:35
На данный момент вместе со своими партнерами и менеджерами компания продолжает оценивать ущерб, проводит инвентаризацию товаров на полках ПВЗ и складов. Уже известно о нескольких партнерских пунктах, которым потребуется ремонт - им будет оказана помощь в виде компенсации за ремонтные работы.
Кроме того, Wildberries перенесли работу сортировочного центра по адресу улица Беляевская дом 4А на новый сортировочный центр по адресу улица Центральная дом 29. Все запланированные поставки будут направляться на новый сортировочный центр. Сейчас сортировочный центр на Центральной улице работает на распределение, в течение следующей недели он начнет полное функционирование. Работа центра на улице Беляевская будет возобновлена, как только появится безопасная возможность.
 
Wildberriesпаводок
 
 
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