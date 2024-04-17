https://1prime.ru/20240417/pomosch-847476637.html

Байден поддержал транш помощи Украине

Байден поддержал транш помощи Украине - 17.04.2024, ПРАЙМ

Байден поддержал транш помощи Украине

Президент США Джо Байден поддержал предложенные пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав конгресс к скорейшему принятию... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T21:50+0300

2024-04-17T21:50+0300

2024-04-17T21:50+0300

политика

сша

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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поддержал предложенные пакеты помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, призвав конгресс к скорейшему принятию их. "Я решительно поддерживаю этот пакет, направленный на оказание критической поддержки Израилю и Украине, предоставление крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", — отметил американский лидер. Республиканская оппозиция, которая контролирует палату представителей, вместо того, чтобы принять уже одобренный сенатом запрос Белого дома о помощи союзникам Соединенных Штатов, представила три собственных законопроекта.Документы предлагают перевести хотя бы часть содействия Киеву в формат займов, ужесточить контроль за выделяемыми средствами и обязать администрацию разработать долгосрочную стратегию действий на Украине.Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Без одобрения новых ассигнований конгрессом, новые пакеты военной помощи невозможны.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.

https://1prime.ru/20240412/sscha-847330876.html

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сша, помощь украине