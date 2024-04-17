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Йеллен заявила, что помощь Украине со стороны США сейчас важна как никогда
Йеллен заявила, что помощь Украине со стороны США сейчас важна как никогда - 17.04.2024, ПРАЙМ
Йеллен заявила, что помощь Украине со стороны США сейчас важна как никогда
В текущее время поддержка Киева Соединенными Штаты невероятно важна, так как она связана с передовой, сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T23:43+0300
2024-04-17T23:43+0300
2024-04-17T23:43+0300
политика
помощь украине
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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. В текущее время поддержка Киева Соединенными Штаты невероятно важна, так как она связана с передовой, сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен."Бюджетная помощь со стороны США важна как никогда, поскольку она неразрывно связана с успехом Украины на поле боя и способностью правительства предоставлять необходимые услуги населению", — указывается в заявлении политика. 17 апреля глава Минфина США встретилась с украинским премьером Денисом Шмыгалем и главой Минфина Сергеем Марченко для обсуждения нужд Киева.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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помощь украине
Йеллен заявила, что помощь Украине со стороны США сейчас важна как никогда
Йеллен: бюджетная помощь Украине со стороны США сейчас важна как никогда раньше
ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. В текущее время поддержка Киева Соединенными Штаты невероятно важна, так как она связана с передовой, сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
"Бюджетная помощь со стороны США важна как никогда, поскольку она неразрывно связана с успехом Украины на поле боя и способностью правительства предоставлять необходимые услуги населению", — указывается в заявлении политика.
17 апреля глава Минфина США встретилась с украинским премьером Денисом Шмыгалем и главой Минфина Сергеем Марченко для обсуждения нужд Киева.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
США ищут способ использовать суверенные активы России, заявила Йеллен