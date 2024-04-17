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Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов

Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов - 17.04.2024, ПРАЙМ

Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов

Страны ЕС в марте снизили потребление газа на 9% - в основном из-за теплой зимы, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T15:16+0300

2024-04-17T15:16+0300

2024-04-17T15:16+0300

энергетика

газ

потребление газа в европе

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС в марте снизили потребление газа на 9% - в основном из-за теплой зимы, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В марте 2024 года потребление газа в ЕС заметно снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за необычно теплой зимы, которая снизила потребность в отоплении", - говорится в докладе. Согласно прогнозам, такая ситуация сохранится и в апреле, установив беспрецедентные температурные рекорды по всему континенту. Кроме того, потребление газа в промышленном секторе в ЕС не растет, даже с учётом снижения цен на газ.

https://1prime.ru/20240417/spg-847463661.html

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газ, потребление газа в европе