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Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов
Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов - 17.04.2024, ПРАЙМ
Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов
Страны ЕС в марте снизили потребление газа на 9% - в основном из-за теплой зимы, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T15:16+0300
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2024-04-17T15:16+0300
энергетика
газ
потребление газа в европе
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС в марте снизили потребление газа на 9% - в основном из-за теплой зимы, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В марте 2024 года потребление газа в ЕС заметно снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за необычно теплой зимы, которая снизила потребность в отоплении", - говорится в докладе. Согласно прогнозам, такая ситуация сохранится и в апреле, установив беспрецедентные температурные рекорды по всему континенту. Кроме того, потребление газа в промышленном секторе в ЕС не растет, даже с учётом снижения цен на газ.
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газ, потребление газа в европе
Энергетика, Газ, потребление газа в Европе
Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов
ФСЭГ: потребление газа в Евросоюзе в марте снизилось на 9% из-за теплой зимы
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС в марте снизили потребление газа на 9% - в основном из-за теплой зимы, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В марте 2024 года потребление газа в ЕС заметно снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за необычно теплой зимы, которая снизила потребность в отоплении", - говорится в докладе.
Согласно прогнозам, такая ситуация сохранится и в апреле, установив беспрецедентные температурные рекорды по всему континенту. Кроме того, потребление газа в промышленном секторе в ЕС не растет, даже с учётом снижения цен на газ.
Импорт СПГ в Европу в марте сократился на 20%, до 9,1 млн тонн