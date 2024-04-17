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Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов
Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов - 17.04.2024, ПРАЙМ
Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов
Страны ЕС в марте снизили потребление газа на 9% - в основном из-за теплой зимы, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T15:16+0300
2024-04-17T15:16+0300
энергетика
газ
потребление газа в европе
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС в марте снизили потребление газа на 9% - в основном из-за теплой зимы, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В марте 2024 года потребление газа в ЕС заметно снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за необычно теплой зимы, которая снизила потребность в отоплении", - говорится в докладе. Согласно прогнозам, такая ситуация сохранится и в апреле, установив беспрецедентные температурные рекорды по всему континенту. Кроме того, потребление газа в промышленном секторе в ЕС не растет, даже с учётом снижения цен на газ.
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газ, потребление газа в европе
Энергетика, Газ, потребление газа в Европе
15:16 17.04.2024
 
Потребление газа в ЕС в марте снизилось на девять процентов

ФСЭГ: потребление газа в Евросоюзе в марте снизилось на 9% из-за теплой зимы

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© fotolia.com / masa1986
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Страны ЕС в марте снизили потребление газа на 9% - в основном из-за теплой зимы, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В марте 2024 года потребление газа в ЕС заметно снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за необычно теплой зимы, которая снизила потребность в отоплении", - говорится в докладе.
Согласно прогнозам, такая ситуация сохранится и в апреле, установив беспрецедентные температурные рекорды по всему континенту. Кроме того, потребление газа в промышленном секторе в ЕС не растет, даже с учётом снижения цен на газ.
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