https://1prime.ru/20240417/prigraniche-847467564.html

Глава Курской области рассказал о льготах для жителей приграничья

Глава Курской области рассказал о льготах для жителей приграничья - 17.04.2024, ПРАЙМ

Глава Курской области рассказал о льготах для жителей приграничья

Жителям подвергающихся обстрелам населенных пунктов Курской области предоставляют налоговые льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T16:45+0300

2024-04-17T16:45+0300

2024-04-17T16:45+0300

происшествия

обстрелы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846989151_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f59f51a1abc8812882db686c1a9694ab.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 апр - ПРАЙМ. Жителям подвергающихся обстрелам населенных пунктов Курской области предоставляют налоговые льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил губернатор Роман Старовойт. В среду он выехал в приграничный Глушковский район и пообщался с жителями. Они обратились к Старовойту с вопросами восстановления и переселения, а также отсутствия сотовой связи и интернета, организации работы оперативных служб и другими. "В ближайшее время мы с коллегами из регионального правительства рассмотрим вопросы введения налоговых льгот и субсидирования платежей за жилищно-коммунальные услуги для жителей обстреливаемых населенных пунктов", — написал глава региона в своём Telegram-канале. По его словам, 431 человек уже получил сертификаты на покупку квартир, еще 19 человек выбирают жилье. "Сегодня передо мной и моей командой стоит задача обеспечить максимально возможно комфортные условия жизни для приграничья. Благодаря совместной работе всех структур нам удается держать ситуацию под контролем. Уверен, что все вместе мы справимся с любой задачей и победим!", — заключил он.

https://1prime.ru/20240325/uscherb-846689398.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

обстрелы