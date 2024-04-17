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Глава Курской области рассказал о льготах для жителей приграничья - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Глава Курской области рассказал о льготах для жителей приграничья
Глава Курской области рассказал о льготах для жителей приграничья - 17.04.2024, ПРАЙМ
Глава Курской области рассказал о льготах для жителей приграничья
Жителям подвергающихся обстрелам населенных пунктов Курской области предоставляют налоговые льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:45+0300
2024-04-17T16:45+0300
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - ПРАЙМ. Жителям подвергающихся обстрелам населенных пунктов Курской области предоставляют налоговые льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил губернатор Роман Старовойт. В среду он выехал в приграничный Глушковский район и пообщался с жителями. Они обратились к Старовойту с вопросами восстановления и переселения, а также отсутствия сотовой связи и интернета, организации работы оперативных служб и другими. "В ближайшее время мы с коллегами из регионального правительства рассмотрим вопросы введения налоговых льгот и субсидирования платежей за жилищно-коммунальные услуги для жителей обстреливаемых населенных пунктов", — написал глава региона в своём Telegram-канале. По его словам, 431 человек уже получил сертификаты на покупку квартир, еще 19 человек выбирают жилье. "Сегодня передо мной и моей командой стоит задача обеспечить максимально возможно комфортные условия жизни для приграничья. Благодаря совместной работе всех структур нам удается держать ситуацию под контролем. Уверен, что все вместе мы справимся с любой задачей и победим!", — заключил он.
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обстрелы
Происшествия, обстрелы
16:45 17.04.2024
 
Глава Курской области рассказал о льготах для жителей приграничья

Старовойт: жители курского приграничья получат налоговые льготы, субсидии на ЖКУ

© Фото : Unsplash/Teodor SkrebnevВид на Курск
Вид на Курск - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© Фото : Unsplash/Teodor Skrebnev
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - ПРАЙМ. Жителям подвергающихся обстрелам населенных пунктов Курской области предоставляют налоговые льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В среду он выехал в приграничный Глушковский район и пообщался с жителями. Они обратились к Старовойту с вопросами восстановления и переселения, а также отсутствия сотовой связи и интернета, организации работы оперативных служб и другими.
"В ближайшее время мы с коллегами из регионального правительства рассмотрим вопросы введения налоговых льгот и субсидирования платежей за жилищно-коммунальные услуги для жителей обстреливаемых населенных пунктов", — написал глава региона в своём Telegram-канале.
По его словам, 431 человек уже получил сертификаты на покупку квартир, еще 19 человек выбирают жилье.
"Сегодня передо мной и моей командой стоит задача обеспечить максимально возможно комфортные условия жизни для приграничья. Благодаря совместной работе всех структур нам удается держать ситуацию под контролем. Уверен, что все вместе мы справимся с любой задачей и победим!", — заключил он.
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