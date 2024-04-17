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В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту - 17.04.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту
В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту - 17.04.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту
Законопроект, который выдвинула палата представителей, предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов на нужды Украины. Об этом сообщается в... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T20:21+0300
2024-04-17T20:47+0300
политика
помощь украине
экономическая помощь
палестино-израильский конфликт
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Законопроект, который выдвинула палата представителей, предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов на нужды Украины. Об этом сообщается в сопроводительных материалах к тексту.Общая сумма составляет 60,84 миллиарда долларов. Предлагается 23,2 миллиарда направить восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия для Украины.11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Проект предписывает президенту США Джо Байдену в кратчайшие сроки передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Более того, Байден должен будет договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи с возможностью списания до половины суммы долга.Также документ предписывает госдепартаменту и Пентагону в течение 45 дней после его принятия представитель стратегию США по поддержке Киева.Уточняется, что стратегия должна быть "рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США".Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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помощь украине, экономическая помощь, палестино-израильский конфликт
Политика, помощь Украине, экономическая помощь, палестино-израильский конфликт
20:21 17.04.2024 (обновлено: 20:47 17.04.2024)
 
В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту

Проект о помощи Украине предполагает выделение из бюджета США почти $61 млрд

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Законопроект, который выдвинула палата представителей, предполагает выделение из бюджета США почти 61 миллиарда долларов на нужды Украины. Об этом сообщается в сопроводительных материалах к тексту.
Общая сумма составляет 60,84 миллиарда долларов. Предлагается 23,2 миллиарда направить восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку оружия для Украины.
11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Проект предписывает президенту США Джо Байдену в кратчайшие сроки передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Более того, Байден должен будет договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи с возможностью списания до половины суммы долга.
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Также документ предписывает госдепартаменту и Пентагону в течение 45 дней после его принятия представитель стратегию США по поддержке Киева.
Уточняется, что стратегия должна быть "рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и ставить во главу интересы национальной безопасности США".
Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Политикапомощь Украинеэкономическая помощьпалестино-израильский конфликт
 
 
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