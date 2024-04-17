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Эксперты ЦБ повысили прогноз роста ВВП России в 2024 году

Эксперты ЦБ повысили прогноз роста ВВП России в 2024 году - 17.04.2024, ПРАЙМ

Эксперты ЦБ повысили прогноз роста ВВП России в 2024 году

Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на 0,3 процентного пункта, до 2,1%, прогноз по инфляции остался без изменений,... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T18:45+0300

2024-04-17T18:45+0300

2024-04-17T18:46+0300

экономика

прогноз

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на 0,3 процентного пункта, до 2,1%, прогноз по инфляции остался без изменений, говорится в материалах регулятора. "Инфляция: прогнозы не изменились. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2025 году и останется на этом уровне далее... ВВП: прогноз роста в 2024 году повышен на 0,3 процентного пункта до 2,1%, в 2025 году - на 0,2 процентного пункта до 1,7%, на конец горизонта - на 0,1 процентного пункта до 1,6%", - пишет регулятор. Согласно материалам ЦБ РФ, ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на всем горизонте - на 2024 год до 14,9% годовых (+0,4 процентных пункта), на 2025 год - до 10,4% годовых (+1,0 процентных пункта), на 2026 год - до 8,1% годовых (+0,6 процентных пункта). Оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 7,0% годовых. Прогноз по безработице останется на уровне 3,0% на всем горизонте (-0,1-0,2 процентных пункта в 2025-2026 годах к мартовскому опросу). Курс доллара согласно прогнозу на 2024 год - 92,9 рубля за доллар, на 2025 год - 95,9 рубля за доллар, на 2026 год - 98 рублей за доллар (пересмотр на 1,9–3,2% с мартовского опроса). Согласно ожиданиям, в среднем за 2024 год нефть марки Brent будет стоить 85 долларов за баррель (+5 долларов за баррель к мартовскому опросу). Далее цена будет снижаться и составит 80 долларов за баррель в 2025 году и 75 долларов за баррель в 2026 году.

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прогноз