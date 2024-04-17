https://1prime.ru/20240417/proigrysh-847448537.html
В США объяснили, почему Украина проигрывает на поле боя
В США объяснили, почему Украина проигрывает на поле боя - 17.04.2024, ПРАЙМ
В США объяснили, почему Украина проигрывает на поле боя
Киев терпит поражение в конфликте с Москвой не из-за отсутствия поддержки со стороны США, а из-за мощи Вооруженных сил РФ, считает американский миллиардер Дэвид | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T09:57+0300
2024-04-17T09:57+0300
2024-04-17T09:58+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Киев терпит поражение в конфликте с Москвой не из-за отсутствия поддержки со стороны США, а из-за мощи Вооруженных сил РФ, считает американский миллиардер Дэвид Сакс. Об этом он написал в соцсети X.Он полагает, что причина не в бездействии конгресса США в отношении дальнейшего финансирования, а в том, что "у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины, она производит больше артиллерии, чем Запад, и у нее есть превосходство в воздухе". Администрация США в декабре 2023 года исчерпала возможности по предоставлению оружия Киеву, в 2024 году был предоставлен только один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, сво, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, РОССИЯ
В США объяснили, почему Украина проигрывает на поле боя
Сакс: Украина проигрывает не из-за отсутствия помощи США, а из-за мощи армии РФ
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Киев терпит поражение в конфликте с Москвой не из-за отсутствия поддержки со стороны США, а из-за мощи Вооруженных сил РФ, считает американский миллиардер Дэвид Сакс. Об этом он написал в соцсети X.
Он полагает, что причина не в бездействии конгресса США в отношении дальнейшего финансирования, а в том, что "у России больше человеческих ресурсов, чем у Украины, она производит больше артиллерии, чем Запад, и у нее есть превосходство в воздухе".
Администрация США в декабре 2023 года исчерпала возможности по предоставлению оружия Киеву, в 2024 году был предоставлен только один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украина скатывается к катастрофе из-за утраты боевого духа, пишут СМИ