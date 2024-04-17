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Цены на российский экспортный горячекатаный прокат упали на 17 процентов
Цены на российский экспортный горячекатаный прокат упали на 17 процентов - 17.04.2024, ПРАЙМ
Цены на российский экспортный горячекатаный прокат упали на 17 процентов
Стоимость экспортного российского горячекатаного проката упала на 17% за 2023 год, однако цены на внутреннем рынке снизились всего на 1% за счет рекордного... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:42+0300
2024-04-17T17:42+0300
2024-04-17T17:42+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость экспортного российского горячекатаного проката упала на 17% за 2023 год, однако цены на внутреннем рынке снизились всего на 1% за счет рекордного внутреннего спроса, указала "Северсталь" в Едином отчете за 2023 год. "Экспортные цены на российский горячекатаный рулон с базисом поставки FOB Черное море в 2023 году в среднем снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение связано с эффектом высокой базы первой половины 2022 года - периода, в течение которого все еще продолжал действовать эффект отложенного спроса после пандемии COVID-19 - и с возросшим объемом экспорта металлопродукции из Китая до многолетних максимумов из-за слабого внутреннего спроса, что повлияло на мировые цены на сталь в 2023 году", - говорится в материале. В отчете компания отметила, что стоимость горячекатаного проката в России в 2023 году оказалась более устойчивой на фоне рекордного внутреннего спроса на металлопродукцию, а также в связи с более высоким уровнем инфляции и тенденцией к обесценению рубля по отношению к другим иностранным валютам, по сравнению со среднемировыми показателями. "На этом фоне на протяжении 2023 года наблюдался постепенный рост цен на металлопродукцию. Тем не менее в среднем они снизились на 1% год к году за счет высокой базы в начале 2022 года", - заключили в материале. "Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже. В 2023 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали.
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сталь, металл, северсталь
Экономика, сталь, металл, Северсталь
Цены на российский экспортный горячекатаный прокат упали на 17 процентов
"Северсталь": цены на экспортный горячекатаный прокат упали в 2023 году на 17%
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость экспортного российского горячекатаного проката упала на 17% за 2023 год, однако цены на внутреннем рынке снизились всего на 1% за счет рекордного внутреннего спроса, указала "Северсталь" в Едином отчете за 2023 год.
"Экспортные цены на российский горячекатаный рулон с базисом поставки FOB Черное море в 2023 году в среднем снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение связано с эффектом высокой базы первой половины 2022 года - периода, в течение которого все еще продолжал действовать эффект отложенного спроса после пандемии COVID-19 - и с возросшим объемом экспорта металлопродукции из Китая до многолетних максимумов из-за слабого внутреннего спроса, что повлияло на мировые цены на сталь в 2023 году", - говорится в материале.
В отчете компания отметила, что стоимость горячекатаного проката в России в 2023 году оказалась более устойчивой на фоне рекордного внутреннего спроса на металлопродукцию, а также в связи с более высоким уровнем инфляции и тенденцией к обесценению рубля по отношению к другим иностранным валютам, по сравнению со среднемировыми показателями.
"На этом фоне на протяжении 2023 года наблюдался постепенный рост цен на металлопродукцию. Тем не менее в среднем они снизились на 1% год к году за счет высокой базы в начале 2022 года", - заключили в материале.
"Северсталь" - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже. В 2023 году было произведено 11,3 миллиона тонн стали.
СМИ: от санкций против российского металла выиграют только Москва и Пекин