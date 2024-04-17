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Совфед одобрил закон о введении понятия "молодой работник"

Совфед одобрил закон о введении понятия "молодой работник" - 17.04.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о введении понятия "молодой работник"

Совфед в ходе заседания в среду одобрил закон, предусматривающий уточнение понятия "молодой специалист" и введение нового понятия "молодой работник". | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:34+0300

2024-04-17T12:34+0300

2024-04-17T12:34+0300

трудовое законодательство

работники

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Совфед в ходе заседания в среду одобрил закон, предусматривающий уточнение понятия "молодой специалист" и введение нового понятия "молодой работник". Согласно нововведениям, молодым специалистом считается гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, окончивший обучение и впервые устраивающийся на работу по специальности, в том числе имея трудовой стаж, полученный в период обучения. Молодым работником считается гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более 3-х лет, вне зависимости от образования и квалификации, и не подпадающий под критерии категории "молодой специалист". В законе также закреплена норма, по которой, если у лиц, отнесенных к категориям "молодой специалист" и "молодой работник", право на гарантии, льготы, компенсации либо иные выплаты возникло до дня вступления в силу изменений, то такие лица могут его реализовать в порядке, действовавшем до дня вступления в силу принимаемых изменений.

https://1prime.ru/20240208/843013290.html

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трудовое законодательство, работники