https://1prime.ru/20240417/raschety-847455721.html
ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов
ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов - 17.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов
Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов, заявила первый зампред ЦБ... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T12:24+0300
2024-04-17T12:24+0300
2024-04-17T12:24+0300
банк россии
расчеты
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion. "Мы считаем, что, безусловно, нужно взаимодействовать со странами, чтобы делать новые наднациональные расчетные инфраструктуры, и цифровая валюта для этого крайне годится, мы можем как минимум с теми странами, которые тоже такие цифровые валюты национальные запускают, интегрируют напрямую, минуя SWIFT или других игроков", - сказала она. "И второе. Нам нужно на уровне БРИКС, например, ЕАЭС, в том числе договариваться о бесшовных сервисах и финансовых, и нефинансовых. И вопросы идентификации здесь тоже стоят, кстати, биометрическая система… она все-таки начала работать, мы на нее очень рассчитываем. Это тоже одна из возможностей такой интеграции", - добавила первый зампред ЦБ.
https://1prime.ru/20240417/beznal-847453458.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
расчеты, брикс
Банк России, расчеты, БРИКС
ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов
ЦБ призвал на уровне БРИКС и ЕАЭС создавать бесшовные сервисы для расчетов
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion.
"Мы считаем, что, безусловно, нужно взаимодействовать со странами, чтобы делать новые наднациональные расчетные инфраструктуры, и цифровая валюта для этого крайне годится, мы можем как минимум с теми странами, которые тоже такие цифровые валюты национальные запускают, интегрируют напрямую, минуя SWIFT или других игроков", - сказала она.
"И второе. Нам нужно на уровне БРИКС, например, ЕАЭС, в том числе договариваться о бесшовных сервисах и финансовых, и нефинансовых. И вопросы идентификации здесь тоже стоят, кстати, биометрическая система… она все-таки начала работать, мы на нее очень рассчитываем. Это тоже одна из возможностей такой интеграции", - добавила первый зампред ЦБ.
В ЦБ рассказали, когда доля безналичных платежей в РФ составит 90 процентов