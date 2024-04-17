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ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов

ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов - 17.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов

Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов, заявила первый зампред ЦБ... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:24+0300

2024-04-17T12:24+0300

2024-04-17T12:24+0300

банк россии

расчеты

брикс

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion. "Мы считаем, что, безусловно, нужно взаимодействовать со странами, чтобы делать новые наднациональные расчетные инфраструктуры, и цифровая валюта для этого крайне годится, мы можем как минимум с теми странами, которые тоже такие цифровые валюты национальные запускают, интегрируют напрямую, минуя SWIFT или других игроков", - сказала она. "И второе. Нам нужно на уровне БРИКС, например, ЕАЭС, в том числе договариваться о бесшовных сервисах и финансовых, и нефинансовых. И вопросы идентификации здесь тоже стоят, кстати, биометрическая система… она все-таки начала работать, мы на нее очень рассчитываем. Это тоже одна из возможностей такой интеграции", - добавила первый зампред ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

расчеты, брикс