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ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов - 17.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов
ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов - 17.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов
Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов, заявила первый зампред ЦБ... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T12:24+0300
2024-04-17T12:24+0300
банк россии
расчеты
брикс
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion. "Мы считаем, что, безусловно, нужно взаимодействовать со странами, чтобы делать новые наднациональные расчетные инфраструктуры, и цифровая валюта для этого крайне годится, мы можем как минимум с теми странами, которые тоже такие цифровые валюты национальные запускают, интегрируют напрямую, минуя SWIFT или других игроков", - сказала она. "И второе. Нам нужно на уровне БРИКС, например, ЕАЭС, в том числе договариваться о бесшовных сервисах и финансовых, и нефинансовых. И вопросы идентификации здесь тоже стоят, кстати, биометрическая система… она все-таки начала работать, мы на нее очень рассчитываем. Это тоже одна из возможностей такой интеграции", - добавила первый зампред ЦБ.
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расчеты, брикс
Банк России, расчеты, БРИКС
12:24 17.04.2024
 
ЦБ призвал создавать бесшовные сервисы для расчетов

ЦБ призвал на уровне БРИКС и ЕАЭС создавать бесшовные сервисы для расчетов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России призывает на уровне БРИКС и ЕАЭС договариваться о создании бесшовных финансовых и нефинансовых сервисов для расчетов, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на конференции Data Fusion.
"Мы считаем, что, безусловно, нужно взаимодействовать со странами, чтобы делать новые наднациональные расчетные инфраструктуры, и цифровая валюта для этого крайне годится, мы можем как минимум с теми странами, которые тоже такие цифровые валюты национальные запускают, интегрируют напрямую, минуя SWIFT или других игроков", - сказала она.
"И второе. Нам нужно на уровне БРИКС, например, ЕАЭС, в том числе договариваться о бесшовных сервисах и финансовых, и нефинансовых. И вопросы идентификации здесь тоже стоят, кстати, биометрическая система… она все-таки начала работать, мы на нее очень рассчитываем. Это тоже одна из возможностей такой интеграции", - добавила первый зампред ЦБ.
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