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Расходы ЕС на оборону выросли за два года на 20 процентов
Расходы ЕС на оборону выросли за два года на 20 процентов - 17.04.2024, ПРАЙМ
Расходы ЕС на оборону выросли за два года на 20 процентов
Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе,... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T15:50+0300
2024-04-17T15:50+0300
2024-04-17T15:51+0300
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе, посвященной вопросам обороны и безопасности. "Государства-члены ЕС увеличили расходы в области обороны. Национальные бюджеты на эти цели уже выросли на 20% с 2022 года", - сказала она. По ее словам, эти вложения начинают компенсировать недофинансирование в оборону, которое наблюдалось в предыдущие годы.
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ес, оборона
Расходы ЕС на оборону выросли за два года на 20 процентов
Фон дер Ляйен: страны ЕС за два года увеличили расходы на оборону на 20%
БРЮССЕЛЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе, посвященной вопросам обороны и безопасности.
"Государства-члены ЕС увеличили расходы в области обороны. Национальные бюджеты на эти цели уже выросли на 20% с 2022 года", - сказала она.
По ее словам, эти вложения начинают компенсировать недофинансирование в оборону, которое наблюдалось в предыдущие годы.
Глава ЕК на примере атаки на Израиль показала важность инвестиций в оборону