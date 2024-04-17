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Расходы ЕС на оборону выросли за два года на 20 процентов

Расходы ЕС на оборону выросли за два года на 20 процентов - 17.04.2024, ПРАЙМ

Расходы ЕС на оборону выросли за два года на 20 процентов

Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе,... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T15:50+0300

2024-04-17T15:50+0300

2024-04-17T15:51+0300

вооружения

ес

оборона

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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – ПРАЙМ. Государства-члены ЕС увеличили за два года расходы на оборону на 20%, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на европейской конференции в Брюсселе, посвященной вопросам обороны и безопасности. "Государства-члены ЕС увеличили расходы в области обороны. Национальные бюджеты на эти цели уже выросли на 20% с 2022 года", - сказала она. По ее словам, эти вложения начинают компенсировать недофинансирование в оборону, которое наблюдалось в предыдущие годы.

https://1prime.ru/20240417/oborona-847464741.html

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ес, оборона