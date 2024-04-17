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Совфед одобрил закон об оценке банками кредитных рисков - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон об оценке банками кредитных рисков
Совфед одобрил закон об оценке банками кредитных рисков - 17.04.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об оценке банками кредитных рисков
Сенаторы одобрили закон об обязательном переходе с 2030 года всех российских системно значимых кредитных организаций (СЗКО) к оценке кредитных рисков на основе... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T15:53+0300
2024-04-17T15:53+0300
экономика
банки
совет федерации
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об обязательном переходе с 2030 года всех российских системно значимых кредитных организаций (СЗКО) к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов. По действующему законодательству банки РФ могут добровольно применять так называемый подход на основе внутренних рейтингов (ПВР) для оценки кредитного риска. Для его применения необходимо разрешение Банка России. Сейчас такой подход уже используют четыре СЗКО: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк. Как отмечалось ранее в докладе ЦБ, основное преимущество ПВР - это возможность применения банком собственных моделей количественной оценки основных параметров кредитного риска, основанных на анализе статистики дефолтов заемщиков. При внедрении ПВР банки не только получают более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска, но и в целом переводят свои системы управления рисками на более высокий уровень развития. Новый закон устанавливает для всех СЗКО обязанность применять ПВР с 1 января 2030 года. При этом банки смогут применять свои методики управления рисками и модели количественной оценки рисков только с разрешения ЦБ. В настоящее время в перечень системно значимых, помимо Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Райффайзенбанка, входят: "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, "Московский кредитный банк", "ФК Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Согласно документу, в случае несоответствия банковской методики установленным требованиям Банк России будет вправе потребовать устранения выявленных нарушений и (или) ввести повышенные значения параметров риска. А при невыполнении его требований регулятор будет вправе оштрафовать банк и принять другие меры воздействия. Закон также допускает возможность использования средств пенсионного фонда Банка России для дополнительного пенсионного обеспечения служащих ЦБ с привлечением третьих лиц, в том числе негосударственных пенсионных фондов. Одновременно из закона о ЦБ исключается ряд норм, утративших актуальность. Кроме того, Центробанку предоставляется право реализовать Гохрану России памятные инвестиционные монеты из драгоценных металлов по ценам, определяемым ЦБ. Данная норма начнет действовать через 180 дней после опубликования закона. А сам закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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банки, совет федерации
Экономика, Банки, Совет Федерации
15:53 17.04.2024
 
Совфед одобрил закон об оценке банками кредитных рисков

СФ одобрил закон о переходе системно значимых банков к оценке кредитных рисков

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об обязательном переходе с 2030 года всех российских системно значимых кредитных организаций (СЗКО) к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов.
По действующему законодательству банки РФ могут добровольно применять так называемый подход на основе внутренних рейтингов (ПВР) для оценки кредитного риска. Для его применения необходимо разрешение Банка России. Сейчас такой подход уже используют четыре СЗКО: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк.
Как отмечалось ранее в докладе ЦБ, основное преимущество ПВР - это возможность применения банком собственных моделей количественной оценки основных параметров кредитного риска, основанных на анализе статистики дефолтов заемщиков. При внедрении ПВР банки не только получают более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска, но и в целом переводят свои системы управления рисками на более высокий уровень развития.
Новый закон устанавливает для всех СЗКО обязанность применять ПВР с 1 января 2030 года. При этом банки смогут применять свои методики управления рисками и модели количественной оценки рисков только с разрешения ЦБ. В настоящее время в перечень системно значимых, помимо Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Райффайзенбанка, входят: "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, "Московский кредитный банк", "ФК Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
Согласно документу, в случае несоответствия банковской методики установленным требованиям Банк России будет вправе потребовать устранения выявленных нарушений и (или) ввести повышенные значения параметров риска. А при невыполнении его требований регулятор будет вправе оштрафовать банк и принять другие меры воздействия.
Закон также допускает возможность использования средств пенсионного фонда Банка России для дополнительного пенсионного обеспечения служащих ЦБ с привлечением третьих лиц, в том числе негосударственных пенсионных фондов. Одновременно из закона о ЦБ исключается ряд норм, утративших актуальность.
Кроме того, Центробанку предоставляется право реализовать Гохрану России памятные инвестиционные монеты из драгоценных металлов по ценам, определяемым ЦБ. Данная норма начнет действовать через 180 дней после опубликования закона. А сам закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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