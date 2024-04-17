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Шойгу показали боевых и медицинских роботов для зоны спецоперации - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Шойгу показали боевых и медицинских роботов для зоны спецоперации
Шойгу показали боевых и медицинских роботов для зоны спецоперации - 17.04.2024, ПРАЙМ
Шойгу показали боевых и медицинских роботов для зоны спецоперации
В России создали многоцелевых транспортных роботов, предназначенных для эвакуации раненых солдат с поля боя. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T08:39+0300
2024-04-17T10:24+0300
вооружения
минобороны рф
роботы
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В России создали многоцелевых транспортных роботов, предназначенных для эвакуации раненых солдат с поля боя. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны России. Отмечается, что министру обороны Сергею Шойгу были представлены более трех десятков перспективных образцов военной, специальной техники и военно-технического имущества от восемнадцати предприятий промышленности. Среди них - роботизированные транспортные средства.Восьмого апреля стало известно, что минобороны испытывает новый роботизированный комплекс разминирования "Сталкер" на авдеевском направлении. Это гусеничная машина весом около 30 тонн с установленным на ней байковым тралом, позволяющим проделывать проход в минных полях. Управляет машиной оператор дистанционно, с помощью пульта, находясь на удалении до километра.
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минобороны рф, роботы
Вооружения, Минобороны РФ, роботы
08:39 17.04.2024 (обновлено: 10:24 17.04.2024)
 
Шойгу показали боевых и медицинских роботов для зоны спецоперации

Минобороны: в РФ создали транспортных роботов для эвакуации раненых с поля боя

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОборудование для производства печатных плат
Оборудование для производства печатных плат - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В России создали многоцелевых транспортных роботов, предназначенных для эвакуации раненых солдат с поля боя. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны России.
Отмечается, что министру обороны Сергею Шойгу были представлены более трех десятков перспективных образцов военной, специальной техники и военно-технического имущества от восемнадцати предприятий промышленности. Среди них - роботизированные транспортные средства.
Восьмого апреля стало известно, что минобороны испытывает новый роботизированный комплекс разминирования "Сталкер" на авдеевском направлении. Это гусеничная машина весом около 30 тонн с установленным на ней байковым тралом, позволяющим проделывать проход в минных полях. Управляет машиной оператор дистанционно, с помощью пульта, находясь на удалении до километра.
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ВооруженияМинобороны РФроботы
 
 
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