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Шойгу показали боевых и медицинских роботов для зоны спецоперации

Шойгу показали боевых и медицинских роботов для зоны спецоперации - 17.04.2024, ПРАЙМ

Шойгу показали боевых и медицинских роботов для зоны спецоперации

В России создали многоцелевых транспортных роботов, предназначенных для эвакуации раненых солдат с поля боя. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T08:39+0300

2024-04-17T08:39+0300

2024-04-17T10:24+0300

вооружения

минобороны рф

роботы

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. В России создали многоцелевых транспортных роботов, предназначенных для эвакуации раненых солдат с поля боя. Об этом сообщили в среду в Министерстве обороны России. Отмечается, что министру обороны Сергею Шойгу были представлены более трех десятков перспективных образцов военной, специальной техники и военно-технического имущества от восемнадцати предприятий промышленности. Среди них - роботизированные транспортные средства.Восьмого апреля стало известно, что минобороны испытывает новый роботизированный комплекс разминирования "Сталкер" на авдеевском направлении. Это гусеничная машина весом около 30 тонн с установленным на ней байковым тралом, позволяющим проделывать проход в минных полях. Управляет машиной оператор дистанционно, с помощью пульта, находясь на удалении до километра.

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минобороны рф, роботы