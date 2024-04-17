Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Техническая картина говорит в пользу продолжения роста фондового рынка - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240417/rost-847447427.html
Техническая картина говорит в пользу продолжения роста фондового рынка
Техническая картина говорит в пользу продолжения роста фондового рынка - 17.04.2024, ПРАЙМ
Техническая картина говорит в пользу продолжения роста фондового рынка
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8% Исключение составляет рынок | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T09:15+0300
2024-04-17T09:15+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713334527
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8% Исключение составляет рынок Китая, растущий на 1,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия во вторник, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра снижается на 0,6%, торгуясь в районе 89,5 доллара за баррель. В рамках сегодняшних торгов основным фактором для мировых рынков продолжит оставаться геополитическая напряженность и новости с Ближнего Востока. Также инвесторы обратят внимание на статистику по инфляции в Великобритании и Еврозоне, данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Из внутрироссийских данных выделим публикацию индекса цен производителей.По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив основную сессию в районе 3462 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж в наших бумагах. Ухудшение ситуации в ценах на нефть и противоречивые настроения на внешних фондовых площадках могут оказать давление на российский рынок, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит коррекционное снижение от локальных максимумов. При этом, в текущий момент техническая картина говорит в пользу продолжения роста, целью которого выступает отметка 3500 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро теряют 0,1% и 0,2%, отступив до 94,3 и 100,1 рубля соответственно, юань, напротив, подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,99 рубля. В ходе сессии, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent пока так и не удается закрепиться выше 90 долларов, рубль может попытаться улучшить свои позиции на фоне постепенного роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 25 апреля. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль в ходе торгов продолжит движение в верхней половине диапазона 90-95 рублей, однако к концу дня может отступить в район 94 рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
09:15 17.04.2024
 

Техническая картина говорит в пользу продолжения роста фондового рынка

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8% Исключение составляет рынок Китая, растущий на 1,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия во вторник, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра снижается на 0,6%, торгуясь в районе 89,5 доллара за баррель. В рамках сегодняшних торгов основным фактором для мировых рынков продолжит оставаться геополитическая напряженность и новости с Ближнего Востока. Также инвесторы обратят внимание на статистику по инфляции в Великобритании и Еврозоне, данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Из внутрироссийских данных выделим публикацию индекса цен производителей.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив основную сессию в районе 3462 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж в наших бумагах. Ухудшение ситуации в ценах на нефть и противоречивые настроения на внешних фондовых площадках могут оказать давление на российский рынок, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит коррекционное снижение от локальных максимумов. При этом, в текущий момент техническая картина говорит в пользу продолжения роста, целью которого выступает отметка 3500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро теряют 0,1% и 0,2%, отступив до 94,3 и 100,1 рубля соответственно, юань, напротив, подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,99 рубля. В ходе сессии, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent пока так и не удается закрепиться выше 90 долларов, рубль может попытаться улучшить свои позиции на фоне постепенного роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 25 апреля. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль в ходе торгов продолжит движение в верхней половине диапазона 90-95 рублей, однако к концу дня может отступить в район 94 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковроссийский рынок акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала