Техническая картина говорит в пользу продолжения роста фондового рынка
Техническая картина говорит в пользу продолжения роста фондового рынка - 17.04.2024, ПРАЙМ
Техническая картина говорит в пользу продолжения роста фондового рынка
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8% Исключение составляет рынок | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T09:15+0300
2024-04-17T09:15+0300
2024-04-17T09:15+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8% Исключение составляет рынок Китая, растущий на 1,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия во вторник, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра снижается на 0,6%, торгуясь в районе 89,5 доллара за баррель. В рамках сегодняшних торгов основным фактором для мировых рынков продолжит оставаться геополитическая напряженность и новости с Ближнего Востока. Также инвесторы обратят внимание на статистику по инфляции в Великобритании и Еврозоне, данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Из внутрироссийских данных выделим публикацию индекса цен производителей.По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив основную сессию в районе 3462 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж в наших бумагах. Ухудшение ситуации в ценах на нефть и противоречивые настроения на внешних фондовых площадках могут оказать давление на российский рынок, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит коррекционное снижение от локальных максимумов. При этом, в текущий момент техническая картина говорит в пользу продолжения роста, целью которого выступает отметка 3500 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро теряют 0,1% и 0,2%, отступив до 94,3 и 100,1 рубля соответственно, юань, напротив, подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,99 рубля. В ходе сессии, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent пока так и не удается закрепиться выше 90 долларов, рубль может попытаться улучшить свои позиции на фоне постепенного роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 25 апреля. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль в ходе торгов продолжит движение в верхней половине диапазона 90-95 рублей, однако к концу дня может отступить в район 94 рублей.
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8% Исключение составляет рынок Китая, растущий на 1,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия во вторник, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра снижается на 0,6%, торгуясь в районе 89,5 доллара за баррель. В рамках сегодняшних торгов основным фактором для мировых рынков продолжит оставаться геополитическая напряженность и новости с Ближнего Востока. Также инвесторы обратят внимание на статистику по инфляции в Великобритании и Еврозоне, данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Из внутрироссийских данных выделим публикацию индекса цен производителей.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив основную сессию в районе 3462 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж в наших бумагах. Ухудшение ситуации в ценах на нефть и противоречивые настроения на внешних фондовых площадках могут оказать давление на российский рынок, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит коррекционное снижение от локальных максимумов. При этом, в текущий момент техническая картина говорит в пользу продолжения роста, целью которого выступает отметка 3500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро теряют 0,1% и 0,2%, отступив до 94,3 и 100,1 рубля соответственно, юань, напротив, подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 12,99 рубля. В ходе сессии, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent пока так и не удается закрепиться выше 90 долларов, рубль может попытаться улучшить свои позиции на фоне постепенного роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 25 апреля. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль в ходе торгов продолжит движение в верхней половине диапазона 90-95 рублей, однако к концу дня может отступить в район 94 рублей.
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