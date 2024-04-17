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S7 запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса

S7 запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса - 17.04.2024, ПРАЙМ

S7 запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса

Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса S7 Corp, сообщает перевозчик. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T13:00+0300

2024-04-17T13:00+0300

2024-04-17T13:00+0300

экономика

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса S7 Corp, сообщает перевозчик. "Сегодня мы запускаем S7 Corp - усовершенствованную программу лояльности для бизнеса", - говорится в сообщении Telegram-канала авиакомпании. Отмечается, что программа дает возможность оформлять корпоративные перелеты и получать за это бонус в виде скидки либо баллов на счет компании, которые можно обменять на авиабилеты и дополнительные услуги S7 Airlines. Уточняется, что перевозчик увеличил бонус до 8% в новом статусе Expert, повысил до 5% во всех статусах начисления для участников S7 Priority, сделал бесплатный выбор места у статуса Profi, у статуса Senior добавил персонального менеджера и обновил личный кабинет. В S7 Corp высокие уровни скидок и проценты начислений баллов, благодаря чему клиенты программы в прошлом году сэкономили более 2 миллиардов рублей, также утверждается в сообщении.

https://1prime.ru/20240413/aviaperelet-847362106.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40