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S7 запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса
S7 запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса - 17.04.2024, ПРАЙМ
S7 запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса
Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса S7 Corp, сообщает перевозчик. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T13:00+0300
2024-04-17T13:00+0300
2024-04-17T13:00+0300
экономика
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса S7 Corp, сообщает перевозчик. "Сегодня мы запускаем S7 Corp - усовершенствованную программу лояльности для бизнеса", - говорится в сообщении Telegram-канала авиакомпании. Отмечается, что программа дает возможность оформлять корпоративные перелеты и получать за это бонус в виде скидки либо баллов на счет компании, которые можно обменять на авиабилеты и дополнительные услуги S7 Airlines. Уточняется, что перевозчик увеличил бонус до 8% в новом статусе Expert, повысил до 5% во всех статусах начисления для участников S7 Priority, сделал бесплатный выбор места у статуса Profi, у статуса Senior добавил персонального менеджера и обновил личный кабинет. В S7 Corp высокие уровни скидок и проценты начислений баллов, благодаря чему клиенты программы в прошлом году сэкономили более 2 миллиардов рублей, также утверждается в сообщении.
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S7 запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса
S7 запустила программу лояльности для бизнеса для бизнеса S7 Corp
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines ("Сибирь") запустила усовершенствованную программу лояльности для бизнеса S7 Corp, сообщает перевозчик.
"Сегодня мы запускаем S7 Corp - усовершенствованную программу лояльности для бизнеса", - говорится в сообщении Telegram-канала авиакомпании.
Отмечается, что программа дает возможность оформлять корпоративные перелеты и получать за это бонус в виде скидки либо баллов на счет компании, которые можно обменять на авиабилеты и дополнительные услуги S7 Airlines.
Уточняется, что перевозчик увеличил бонус до 8% в новом статусе Expert, повысил до 5% во всех статусах начисления для участников S7 Priority, сделал бесплатный выбор места у статуса Profi, у статуса Senior добавил персонального менеджера и обновил личный кабинет.
В S7 Corp высокие уровни скидок и проценты начислений баллов, благодаря чему клиенты программы в прошлом году сэкономили более 2 миллиардов рублей, также утверждается в сообщении.
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