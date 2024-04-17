https://1prime.ru/20240417/sanatornaya-847452784.html

Жителей деревни Санаторная в Курганской области призвали эвакуироваться

Жителей деревни Санаторная в Курганской области призвали эвакуироваться - 17.04.2024, ПРАЙМ

Жителей деревни Санаторная в Курганской области призвали эвакуироваться

Вода в деревне Санаторная в Кетовском муниципальном округе Курганской области поднялась до 11 метров 13 сантиметров. Жителей данного населенного пункта призвали | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T11:35+0300

2024-04-17T11:35+0300

2024-04-17T11:35+0300

происшествия

курганская область

наводнение

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – ПРАЙМ. Вода в деревне Санаторная в Кетовском муниципальном округе Курганской области поднялась до 11 метров 13 сантиметров. Жителей данного населенного пункта призвали немедленно эвакуироваться. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Он уже превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров). "В районе населенных пунктов Кетовского округа продолжается рост уровня воды. В районе Кетово на 17 апреля на 10.00 (08.00 мск) уровень воды 10 метров 42 сантиметра, Крюково - 10 метров 13 сантиметров, Санаторная 11 метров 13 сантиметров. Приближаются к отметке в 10 метров значения уровней в Темляково и населенном пункте Лаптева", — сказано в сообщении.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Согласно данным ГУМЧС на 17 апреля, затоплены в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://1prime.ru/20240417/tobol-847449269.html

курганская область

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курганская область, наводнение