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"Экономическая самокастрация". США заплатят за свои санкций, пишут СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240417/sanktsii-847453035.html
"Экономическая самокастрация". США заплатят за свои санкций, пишут СМИ
"Экономическая самокастрация". США заплатят за свои санкций, пишут СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ
"Экономическая самокастрация". США заплатят за свои санкций, пишут СМИ
Провал антироссийских санкций говорит о серьезных проблемах в политике США. Вашингтон просчитался, попытавшись "наказать" Москву, и за эту ошибку придется... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:39+0300
2024-04-17T11:46+0300
экономика
сша
санкции против рф
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Провал антироссийских санкций говорит о серьезных проблемах в политике США. Вашингтон просчитался, попытавшись "наказать" Москву, и за эту ошибку придется расплачиваться будущим поколениям американцев, пишет в статье для The American Conservative обозреватель Марк Эпископос.По его словам, многолетнее финансовое доминирование Соединенных Штатов породило у них ненасытность и стремление прибегать к санкционным мерам как к универсальному инструменту наказания и друзей, и врагов."Стремление отгородить западные рынки от неугодных в условиях, когда доля Запада в мировом богатстве неуклонно уменьшается в сопоставлении с незападными великими державами, сродни экономической самокастрации, расплачиваться за которую дорогой ценой будут грядущие поколения", - говорится в статье.Эпископос считает, что доллар и другие финансовые продукты Запада "постепенно приходят в упадок", поскольку незападные государства, стремясь застраховаться от экономического давления Запада, "диверсифицируют свои финансы".Автор приводит прошлогоднее высказывание сенатора Марка Рубио, который предупредил, что через пять лет Соединенным Штатам уже не придется говорить о санкциях, потому что очень многие государства откажутся от доллара, и США, таким образом, "лишатся возможности карать их санкциями"."Мир стремительно обходит Америку. Вашингтон должен, наконец, отказаться от своего пагубного пристрастия к санкциям, создав более тонкий и прагматичный механизм взаимодействия с остальным миром, пока еще он может это сделать на своих условиях", - подытоживает Эпископос.
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сша, санкции против рф
Экономика, США, санкции против РФ
11:39 17.04.2024 (обновлено: 11:46 17.04.2024)
 
"Экономическая самокастрация". США заплатят за свои санкций, пишут СМИ

TAC: Соединенным Штатам придется расплачиваться за провал санкций против России

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Провал антироссийских санкций говорит о серьезных проблемах в политике США. Вашингтон просчитался, попытавшись "наказать" Москву, и за эту ошибку придется расплачиваться будущим поколениям американцев, пишет в статье для The American Conservative обозреватель Марк Эпископос.
По его словам, многолетнее финансовое доминирование Соединенных Штатов породило у них ненасытность и стремление прибегать к санкционным мерам как к универсальному инструменту наказания и друзей, и врагов.
"Стремление отгородить западные рынки от неугодных в условиях, когда доля Запада в мировом богатстве неуклонно уменьшается в сопоставлении с незападными великими державами, сродни экономической самокастрации, расплачиваться за которую дорогой ценой будут грядущие поколения", - говорится в статье.
Эпископос считает, что доллар и другие финансовые продукты Запада "постепенно приходят в упадок", поскольку незападные государства, стремясь застраховаться от экономического давления Запада, "диверсифицируют свои финансы".
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Рынок металлов лихорадит - санкции стали потрясением, но не для России
Вчера, 04:04
Автор приводит прошлогоднее высказывание сенатора Марка Рубио, который предупредил, что через пять лет Соединенным Штатам уже не придется говорить о санкциях, потому что очень многие государства откажутся от доллара, и США, таким образом, "лишатся возможности карать их санкциями".
"Мир стремительно обходит Америку. Вашингтон должен, наконец, отказаться от своего пагубного пристрастия к санкциям, создав более тонкий и прагматичный механизм взаимодействия с остальным миром, пока еще он может это сделать на своих условиях", - подытоживает Эпископос.
 
ЭкономикаСШАсанкции против РФ
 
 
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