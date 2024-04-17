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"Экономическая самокастрация". США заплатят за свои санкций, пишут СМИ
"Экономическая самокастрация". США заплатят за свои санкций, пишут СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ
"Экономическая самокастрация". США заплатят за свои санкций, пишут СМИ
Провал антироссийских санкций говорит о серьезных проблемах в политике США. Вашингтон просчитался, попытавшись "наказать" Москву, и за эту ошибку придется... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T11:39+0300
2024-04-17T11:39+0300
2024-04-17T11:46+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Провал антироссийских санкций говорит о серьезных проблемах в политике США. Вашингтон просчитался, попытавшись "наказать" Москву, и за эту ошибку придется расплачиваться будущим поколениям американцев, пишет в статье для The American Conservative обозреватель Марк Эпископос.По его словам, многолетнее финансовое доминирование Соединенных Штатов породило у них ненасытность и стремление прибегать к санкционным мерам как к универсальному инструменту наказания и друзей, и врагов."Стремление отгородить западные рынки от неугодных в условиях, когда доля Запада в мировом богатстве неуклонно уменьшается в сопоставлении с незападными великими державами, сродни экономической самокастрации, расплачиваться за которую дорогой ценой будут грядущие поколения", - говорится в статье.Эпископос считает, что доллар и другие финансовые продукты Запада "постепенно приходят в упадок", поскольку незападные государства, стремясь застраховаться от экономического давления Запада, "диверсифицируют свои финансы".Автор приводит прошлогоднее высказывание сенатора Марка Рубио, который предупредил, что через пять лет Соединенным Штатам уже не придется говорить о санкциях, потому что очень многие государства откажутся от доллара, и США, таким образом, "лишатся возможности карать их санкциями"."Мир стремительно обходит Америку. Вашингтон должен, наконец, отказаться от своего пагубного пристрастия к санкциям, создав более тонкий и прагматичный механизм взаимодействия с остальным миром, пока еще он может это сделать на своих условиях", - подытоживает Эпископос.
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сша, санкции против рф
Экономика, США, санкции против РФ
"Экономическая самокастрация". США заплатят за свои санкций, пишут СМИ
TAC: Соединенным Штатам придется расплачиваться за провал санкций против России
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ.
Провал антироссийских санкций говорит о серьезных проблемах в политике США. Вашингтон просчитался, попытавшись "наказать" Москву, и за эту ошибку придется расплачиваться будущим поколениям американцев, пишет в статье для The American Conservative
обозреватель Марк Эпископос.
По его словам, многолетнее финансовое доминирование Соединенных Штатов породило у них ненасытность и стремление прибегать к санкционным мерам как к универсальному инструменту наказания и друзей, и врагов.
"Стремление отгородить западные рынки от неугодных в условиях, когда доля Запада в мировом богатстве неуклонно уменьшается в сопоставлении с незападными великими державами, сродни экономической самокастрации, расплачиваться за которую дорогой ценой будут грядущие поколения", - говорится в статье.
Эпископос считает, что доллар и другие финансовые продукты Запада "постепенно приходят в упадок", поскольку незападные государства, стремясь застраховаться от экономического давления Запада, "диверсифицируют свои финансы".
Рынок металлов лихорадит - санкции стали потрясением, но не для России
Автор приводит прошлогоднее высказывание сенатора Марка Рубио, который предупредил, что через пять лет Соединенным Штатам уже не придется говорить о санкциях, потому что очень многие государства откажутся от доллара, и США, таким образом, "лишатся возможности карать их санкциями".
"Мир стремительно обходит Америку. Вашингтон должен, наконец, отказаться от своего пагубного пристрастия к санкциям, создав более тонкий и прагматичный механизм взаимодействия с остальным миром, пока еще он может это сделать на своих условиях", - подытоживает Эпископос.