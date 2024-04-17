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В США хотят выделить более восьми миллиардов долларов на "сдерживание" КНР - 17.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240417/sderzhivanie-847476446.html
В США хотят выделить более восьми миллиардов долларов на "сдерживание" КНР
В США хотят выделить более восьми миллиардов долларов на "сдерживание" КНР - 17.04.2024, ПРАЙМ
В США хотят выделить более восьми миллиардов долларов на "сдерживание" КНР
Палата представителей США в проекте о помощи союзником в Индо-Тихоокеанском регионе предлагает выделить 8,12 миллиарда долларов на сдерживание Китая и на помощь | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T21:24+0300
2024-04-17T21:32+0300
экономика
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Палата представителей США в проекте о помощи союзником в Индо-Тихоокеанском регионе предлагает выделить 8,12 миллиарда долларов на сдерживание Китая и на помощь Тайваню. Об этом говорится в сопроводительных материалах.В документе указано, что на военную помощь Тайваню и другим ключевым союзникам в регионе предполагается выделить два миллиарда долларов. Еще 1,9 миллиарда — на восполнение передаваемого Тайваню и другим партнерам в регионе военного имущества и оборонных услуг.Кроме того, 3,3 миллиарда долларов предполагается выделить на развитие подлодок, в том числе и строительство сухих доков. Еще 542 миллиона долларов конгрессмены планируют направить на укрепление военного потенциала США в регионе, а 133 миллиона - на производство снарядов.Ранее МИД Китая сообщил, что Пекин ввел контрмеры против американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems за продажу оружия Тайваню.Официальный представитель МИД Китая Мао Нин указывала, что китайское правительство призывает Вашингтон "претворить в жизнь обещание президента США Джо Байдена о том, что страна не поддерживает независимость Тайваня".
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сша, китай
Экономика, США, КИТАЙ
21:24 17.04.2024 (обновлено: 21:32 17.04.2024)
 
В США хотят выделить более восьми миллиардов долларов на "сдерживание" КНР

Законопроект: США выделят 8,12 миллиарда долларов на Индо-Тихоокеанский регион

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Палата представителей США в проекте о помощи союзником в Индо-Тихоокеанском регионе предлагает выделить 8,12 миллиарда долларов на сдерживание Китая и на помощь Тайваню. Об этом говорится в сопроводительных материалах.
В документе указано, что на военную помощь Тайваню и другим ключевым союзникам в регионе предполагается выделить два миллиарда долларов. Еще 1,9 миллиарда — на восполнение передаваемого Тайваню и другим партнерам в регионе военного имущества и оборонных услуг.
Кроме того, 3,3 миллиарда долларов предполагается выделить на развитие подлодок, в том числе и строительство сухих доков. Еще 542 миллиона долларов конгрессмены планируют направить на укрепление военного потенциала США в регионе, а 133 миллиона - на производство снарядов.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту
20:21
Ранее МИД Китая сообщил, что Пекин ввел контрмеры против американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems за продажу оружия Тайваню.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин указывала, что китайское правительство призывает Вашингтон "претворить в жизнь обещание президента США Джо Байдена о том, что страна не поддерживает независимость Тайваня".
 
ЭкономикаСШАКИТАЙ
 
 
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