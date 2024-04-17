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Страна НАТО признала Донбасс и Крым навсегда российскими - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Страна НАТО признала Донбасс и Крым навсегда российскими
Страна НАТО признала Донбасс и Крым навсегда российскими - 17.04.2024, ПРАЙМ
Страна НАТО признала Донбасс и Крым навсегда российскими
Донбасс и полуостров Крым навсегда останутся в составе Российской Федерации. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая перед членами... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T13:32+0300
2024-04-17T13:32+0300
политика
роберт фицо
крым
донбасс
нато
украина
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Донбасс и полуостров Крым навсегда останутся в составе Российской Федерации. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая перед членами комитета по европейским делам Национального совета, сообщает агентство CTK."С точки зрения международного права каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория. Но я говорю, что русские никогда не вернут Крым. Русские никогда не покинут Донбасс и Луганск", — сказал Фицо.Словакия также не поддерживает стремление Украины в НАТО и не намерена ратифицировать документы о принятии этой страны в альянс в парламенте. Премьер добавил, что его страну "вполне устраивает нейтральная Украина", а ее интеграция в НАТО "будет в пользу только третьей мировой войны". Кроме того, правительство Словакии никогда не одобрит отправку словацких военнослужащих на Украину, заверил ранее Фицо. Словакия официально приглашена к вступлению в Альянс в 2002-м на Пражском саммите. В 2004 году Словакия стала членом НАТО.
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роберт фицо, крым, донбасс, нато, украина
Политика, Роберт Фицо, КРЫМ, ДОНБАСС, НАТО, УКРАИНА
13:32 17.04.2024
 
Страна НАТО признала Донбасс и Крым навсегда российскими

Премьер Словакии Фицо: Донбасс и Крым навсегда останутся в составе России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Донбасс и полуостров Крым навсегда останутся в составе Российской Федерации. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая перед членами комитета по европейским делам Национального совета, сообщает агентство CTK.
"С точки зрения международного права каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория. Но я говорю, что русские никогда не вернут Крым. Русские никогда не покинут Донбасс и Луганск", — сказал Фицо.
Словакия также не поддерживает стремление Украины в НАТО и не намерена ратифицировать документы о принятии этой страны в альянс в парламенте. Премьер добавил, что его страну "вполне устраивает нейтральная Украина", а ее интеграция в НАТО "будет в пользу только третьей мировой войны". Кроме того, правительство Словакии никогда не одобрит отправку словацких военнослужащих на Украину, заверил ранее Фицо.
Словакия официально приглашена к вступлению в Альянс в 2002-м на Пражском саммите. В 2004 году Словакия стала членом НАТО.
 
ПолитикаРоберт ФицоКРЫМДОНБАССНАТОУКРАИНА
 
 
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