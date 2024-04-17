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Туры на Southwind из Калининграда в Турцию аннулируются, сообщили в АТОР - 17.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240417/southwind-847471375.html
Туры на Southwind из Калининграда в Турцию аннулируются, сообщили в АТОР
Туры на Southwind из Калининграда в Турцию аннулируются, сообщили в АТОР - 17.04.2024, ПРАЙМ
Туры на Southwind из Калининграда в Турцию аннулируются, сообщили в АТОР
Туроператорам-держателям блоков мест на рейсах турецкой авиакомпании Southwind на текущий момент не удалось договориться с альтернативным перевозчиком или... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T17:52+0300
2024-04-17T17:52+0300
экономика
авиаперевозки
турция
southwind airlines
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Туроператорам-держателям блоков мест на рейсах турецкой авиакомпании Southwind на текущий момент не удалось договориться с альтернативным перевозчиком или отменить запрет ЕС по своим каналам, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Туры на Southwind из Калининграда в Турцию аннулируются. Туроператорам – держателям блоков мест на рейсах турецкой авиакомпании Southwind, которой немотивированно запретили пролет в воздушном пространстве Евросоюза, на текущий момент не удалось договориться с альтернативным перевозчиком или отменить запрет ЕС по своим каналам. Но туроператоры еще решают вопрос", - говорится в сообщении. "Программа пока отменена. Мы аннулируем туры по запросу агентства с полным возвратом денежных средств. Возможно, что программа будет восстановлена с другим перевозчиком", - рассказал туроператор PEGAS Touristik, заказчик чартерных рейсов Southwind из Калининграда в Анталью. Отмечается, что туристам предлагается на выбор получить полный возврат уплаченных денежных средств, перебронирование на другие направления из ассортимента компании или зачет оплаченной суммы в стоимость тура с вылетом из Москвы. Возвраты производятся в течение 10 рабочих дней с момента получения документов на возврат туроператором. Туроператор Anex, у которого также были блоки мест на этих рейсах, предлагает туристам заменить перелет на стыковочный, выбрать иную дату или город вылета. Если такие варианты не подходят, то оператор вернет денежные средства. Туроператор Coral Travel пока не объявляли об отмене программы, о предложениях туристам объявит позже. Ранее Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. После чего Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщали в АТОР.
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авиаперевозки, турция, southwind airlines
Экономика, авиаперевозки, ТУРЦИЯ, Southwind Airlines
17:52 17.04.2024
 
Туры на Southwind из Калининграда в Турцию аннулируются, сообщили в АТОР

АТОР: туры на рейсах Southwind из Калининграда в Турцию аннулируются

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Туроператорам-держателям блоков мест на рейсах турецкой авиакомпании Southwind на текущий момент не удалось договориться с альтернативным перевозчиком или отменить запрет ЕС по своим каналам, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Туры на Southwind из Калининграда в Турцию аннулируются. Туроператорам – держателям блоков мест на рейсах турецкой авиакомпании Southwind, которой немотивированно запретили пролет в воздушном пространстве Евросоюза, на текущий момент не удалось договориться с альтернативным перевозчиком или отменить запрет ЕС по своим каналам. Но туроператоры еще решают вопрос", - говорится в сообщении.
"Программа пока отменена. Мы аннулируем туры по запросу агентства с полным возвратом денежных средств. Возможно, что программа будет восстановлена с другим перевозчиком", - рассказал туроператор PEGAS Touristik, заказчик чартерных рейсов Southwind из Калининграда в Анталью.
Отмечается, что туристам предлагается на выбор получить полный возврат уплаченных денежных средств, перебронирование на другие направления из ассортимента компании или зачет оплаченной суммы в стоимость тура с вылетом из Москвы. Возвраты производятся в течение 10 рабочих дней с момента получения документов на возврат туроператором.
Туроператор Anex, у которого также были блоки мест на этих рейсах, предлагает туристам заменить перелет на стыковочный, выбрать иную дату или город вылета. Если такие варианты не подходят, то оператор вернет денежные средства. Туроператор Coral Travel пока не объявляли об отмене программы, о предложениях туристам объявит позже.
Ранее Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом. После чего Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило, что не разрешило турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Финляндию из-за ее "связей с Россией". Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью из-за санкций со стороны Евросоюза, сообщали в АТОР.
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