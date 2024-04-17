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Цены на СПГ в Азии подскочили до максимума с января

Цены на СПГ в Азии подскочили до максимума с января - 17.04.2024, ПРАЙМ

Цены на СПГ в Азии подскочили до максимума с января

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии подскочили до самого высокого уровня с начала января, пишет агентство Bloomberg. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T12:16+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии подскочили до самого высокого уровня с начала января, пишет агентство Bloomberg.Согласно агентству, резкий рост цен обусловлен опасениями, что ответ Израиля на атаки со стороны Ирана перерастет в полномасштабный конфликт. Спотовая цена в Северной Азии превысила 11 долларов за миллион БТЕ (британских тепловых единиц - прим.ред.) и, по данным трейдеров, выросла примерно на 40% с конца февраля, говорится в публикации. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ издании отметили, что наихудшим сценарием эскалации военных действий на Ближнем Востоке было бы закрытие Ираном Ормузского пролива - ключевого канала, через который проходит около 20% всей торговли СПГ.Хотя подобное развитие событий маловероятно, нарушение работы пролива может привести к росту цен выше 100 долларов за миллион БТЕ, что является историческим максимумом. Рынок еще не оценил риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке и прогнозирует возможное влияние на торговые потоки в центры спроса в Европе и Азии, заключили в агентстве.

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