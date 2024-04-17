Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на СПГ в Азии подскочили до максимума с января - 17.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240417/spg-847454231.html
Цены на СПГ в Азии подскочили до максимума с января
Цены на СПГ в Азии подскочили до максимума с января - 17.04.2024, ПРАЙМ
Цены на СПГ в Азии подскочили до максимума с января
Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии подскочили до самого высокого уровня с начала января, пишет агентство Bloomberg. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T12:16+0300
2024-04-17T12:39+0300
энергетика
азия
спг
цены
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии подскочили до самого высокого уровня с начала января, пишет агентство Bloomberg.Согласно агентству, резкий рост цен обусловлен опасениями, что ответ Израиля на атаки со стороны Ирана перерастет в полномасштабный конфликт. Спотовая цена в Северной Азии превысила 11 долларов за миллион БТЕ (британских тепловых единиц - прим.ред.) и, по данным трейдеров, выросла примерно на 40% с конца февраля, говорится в публикации. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ издании отметили, что наихудшим сценарием эскалации военных действий на Ближнем Востоке было бы закрытие Ираном Ормузского пролива - ключевого канала, через который проходит около 20% всей торговли СПГ.Хотя подобное развитие событий маловероятно, нарушение работы пролива может привести к росту цен выше 100 долларов за миллион БТЕ, что является историческим максимумом. Рынок еще не оценил риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке и прогнозирует возможное влияние на торговые потоки в центры спроса в Европе и Азии, заключили в агентстве.
https://1prime.ru/20240414/spg-847375541.html
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_678:0:2869:1643_1920x0_80_0_0_08613b45558bfb7664c216bcfa874aea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
азия, спг, цены, новости
Энергетика, АЗИЯ, СПГ, цены, Новости
12:16 17.04.2024 (обновлено: 12:39 17.04.2024)
 
Цены на СПГ в Азии подскочили до максимума с января

Bloomberg: цены на СПГ в Азии достигли максимума с начала января

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии подскочили до самого высокого уровня с начала января, пишет агентство Bloomberg.
Согласно агентству, резкий рост цен обусловлен опасениями, что ответ Израиля на атаки со стороны Ирана перерастет в полномасштабный конфликт. Спотовая цена в Северной Азии превысила 11 долларов за миллион БТЕ (британских тепловых единиц - прим.ред.) и, по данным трейдеров, выросла примерно на 40% с конца февраля, говорится в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В издании отметили, что наихудшим сценарием эскалации военных действий на Ближнем Востоке было бы закрытие Ираном Ормузского пролива - ключевого канала, через который проходит около 20% всей торговли СПГ.
Хотя подобное развитие событий маловероятно, нарушение работы пролива может привести к росту цен выше 100 долларов за миллион БТЕ, что является историческим максимумом. Рынок еще не оценил риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке и прогнозирует возможное влияние на торговые потоки в центры спроса в Европе и Азии, заключили в агентстве.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
Раскрыто, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки СПГ
14 апреля, 17:01
 
ЭнергетикаАЗИЯСПГценыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала