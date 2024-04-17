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Импорт СПГ в Европу в марте сократился на 20%, до 9,1 млн тонн

Импорт СПГ в Европу в марте сократился на 20%, до 9,1 млн тонн - 17.04.2024, ПРАЙМ

Импорт СПГ в Европу в марте сократился на 20%, до 9,1 млн тонн

Страны Евросоюза девятый месяц подряд снижают импорт сжиженного природного газа (СПГ), в марте его объем сократился на 20%, до 9,14 миллиона тонн, говорится в... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T15:04+0300

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2024-04-17T15:05+0300

энергетика

спг

европа

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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Страны Евросоюза девятый месяц подряд снижают импорт сжиженного природного газа (СПГ), в марте его объем сократился на 20%, до 9,14 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Импорт СПГ в Европу в марте 2024 года продолжил снижаться, сократившись на 20% (2,25 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 9,14 миллиона тонн, что значительно ниже уровня марта 2022 года", — указывается в докладе. Отмечается, что снижение импорта СПГ обусловлено сокращением потребления газа, большими объемами газа в подземных хранилищах и увеличением импорта трубопроводного газа в регионе. Снижение импорта СПГ в Европе, как уточняется, произошло за счет Италии, Нидерландов, Испании, Турции и Великобритании, что компенсировало рост импорта СПГ во Францию. За период с января по март европейский импорт СПГ сократился на 13% (4,56 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 30,31 миллиона тонн.

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спг, европа