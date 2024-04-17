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Глава Минэнерго США ответила, грозит ли миру дефицит СПГ

Глава Минэнерго США ответила, грозит ли миру дефицит СПГ - 17.04.2024, ПРАЙМ

Глава Минэнерго США ответила, грозит ли миру дефицит СПГ

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что мировой экономике не грозит дефицит сжиженного природного газа из-за временного моратория на согласование | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T18:53+0300

2024-04-17T18:53+0300

2024-04-17T18:53+0300

экономика

спг

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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что мировой экономике не грозит дефицит сжиженного природного газа из-за временного моратория на согласование новых поставок и строительство дополнительных мощностей. Уже имеющаяся инфраструктура и контракты, по ее словам, с лихвой насыщают рынок, а выданные, но пока не реализованные разрешения в состоянии удвоить эти показатели. "У нас есть 14 миллиардов кубических футов (396 миллионов кубометров - ред.) мощностей прямо сейчас, что обеспечивает нам лидерство в мире. Мощности еще на 12 миллиардов кубических футов (340 миллионов кубометров) находятся на стадии строительство, которое никто не останавливает", - сказала министр на бюджетных слушаниях в конгрессе. В январе Белый дом взял паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой нашего времени". Грэнхолм заверила, что пауза не продлится дольше нескольких месяцев и нужна для изучения ряда аспектов, включая влияние экспорта на внутренние цены.

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