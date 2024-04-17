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Сбербанк спрогнозировал уровень ключевой ставки в апреле - 17.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240417/stavka-847468163.html
Сбербанк спрогнозировал уровень ключевой ставки в апреле
Сбербанк спрогнозировал уровень ключевой ставки в апреле - 17.04.2024, ПРАЙМ
Сбербанк спрогнозировал уровень ключевой ставки в апреле
Банк России в следующую пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16% годовых из-за сомнений относительно устойчивости наметившегося в конце прошлого | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T16:51+0300
2024-04-17T16:52+0300
экономика
ставка банка россии
сбербанк
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России в следующую пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16% годовых из-за сомнений относительно устойчивости наметившегося в конце прошлого года тренда на замедление инфляции, считает старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Банк России на своем заседании 26 апреля сохранит ставку на уровне в 16%, а также повторит, что требуется продолжительный период поддержания высоких ставок. Кроме того, он повысит свои прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 0,5-1 процентный пункт", - сказал журналистам эксперт. В феврале ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 13,5-15,5% с 12,5-14,5%, на 2025 год - до 8-10% с 7-9%. "Это связано с тем, что у ЦБ пока есть сомнения относительно устойчивости наметившегося в конце прошлого года тренда на замедление инфляции", - добавил он. Базовая инфляция при пересчете на год находится выше цели ЦБ в 4%, потребительский спрос и кредитование растут быстрее ожиданий регулятора, отмечает Рапохин. В то же время на рынке труда продолжает усиливаться конкуренция за работников, что ограничивает производственные возможности экономики, пояснил аналитик. "В этих условиях требуется больше времени для того, чтобы эффекты жесткой денежно-кредитной политики проявились более явно. Усилить эти эффекты должно ожидаемое в середине года ужесточение условий льготной ипотеки, поэтому мы по-прежнему считаем, что у регулятора появится возможность снизить ключевую ставку до 13% к концу года", - заключил он. Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля повысил ставку на внеочередном заседании сразу на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%. На заседаниях в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ не менял ставку.
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ставка банка россии, сбербанк
Экономика, ставка Банка России, Сбербанк
16:51 17.04.2024 (обновлено: 16:52 17.04.2024)
 
Сбербанк спрогнозировал уровень ключевой ставки в апреле

"Сбер": ЦБ в следующую пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16%

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Банк России в следующую пятницу сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 16% годовых из-за сомнений относительно устойчивости наметившегося в конце прошлого года тренда на замедление инфляции, считает старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
"Банк России на своем заседании 26 апреля сохранит ставку на уровне в 16%, а также повторит, что требуется продолжительный период поддержания высоких ставок. Кроме того, он повысит свои прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 0,5-1 процентный пункт", - сказал журналистам эксперт. В феврале ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 13,5-15,5% с 12,5-14,5%, на 2025 год - до 8-10% с 7-9%.
"Это связано с тем, что у ЦБ пока есть сомнения относительно устойчивости наметившегося в конце прошлого года тренда на замедление инфляции", - добавил он.
Базовая инфляция при пересчете на год находится выше цели ЦБ в 4%, потребительский спрос и кредитование растут быстрее ожиданий регулятора, отмечает Рапохин. В то же время на рынке труда продолжает усиливаться конкуренция за работников, что ограничивает производственные возможности экономики, пояснил аналитик.
"В этих условиях требуется больше времени для того, чтобы эффекты жесткой денежно-кредитной политики проявились более явно. Усилить эти эффекты должно ожидаемое в середине года ужесточение условий льготной ипотеки, поэтому мы по-прежнему считаем, что у регулятора появится возможность снизить ключевую ставку до 13% к концу года", - заключил он.
Банк России с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, в условиях падения курса рубля повысил ставку на внеочередном заседании сразу на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
На заседаниях в феврале и в марте текущего года ЦБ РФ не менял ставку.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
Эксперты назвали период, когда ключевая ставка ЦБ начнёт снижаться
11 апреля, 08:38
 
Экономикаставка Банка РоссииСбербанк
 
 
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