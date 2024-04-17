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Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google - 17.04.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google
Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T13:38+0300
2024-04-17T13:55+0300
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МОСКВА - 17 аппр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 октября.Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский сообщил в арбитражном суде Москвы, что на данный момент в реестр требований кредиторов этого российского подразделения Google включены требования 1145 кредиторов на сумму более 23,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как рассказал Таляровский, от бывшего руководителя компании приняты документы, печати, имущество, складированное на складах в Москве, Подмосковье, Ярославле. Инвентаризация имущества еще не завершена.По словам управляющего, направлены претензии контрагентам в объеме более 14 миллиардов рублей, на расчетный счет поступило около 2 миллиардов рублей. "Баланс активов за 2023 год составил около 16,2 миллиарда рублей", - сказал Таляровский. Он попросил продлить конкурсное производство на 6 месяцев. Суд ходатайство удовлетворил, следующий отчет назначен на 28 октября.
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google, суд, новости
Google, суд, Новости
13:38 17.04.2024 (обновлено: 13:55 17.04.2024)
 
Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google

Суд в Москве продлил на полгода процедуру банкротства российской "дочки" Google

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА - 17 аппр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру конкурсного производства в ООО "Гугл", российском подразделении Google, удовлетворив соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Валерия Таляровского, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следующий отчет Таляровского суд назначил на 28 октября.
Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский сообщил в арбитражном суде Москвы, что на данный момент в реестр требований кредиторов этого российского подразделения Google включены требования 1145 кредиторов на сумму более 23,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как рассказал Таляровский, от бывшего руководителя компании приняты документы, печати, имущество, складированное на складах в Москве, Подмосковье, Ярославле. Инвентаризация имущества еще не завершена.
По словам управляющего, направлены претензии контрагентам в объеме более 14 миллиардов рублей, на расчетный счет поступило около 2 миллиардов рублей. "Баланс активов за 2023 год составил около 16,2 миллиарда рублей", - сказал Таляровский. Он попросил продлить конкурсное производство на 6 месяцев. Суд ходатайство удовлетворил, следующий отчет назначен на 28 октября.
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
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