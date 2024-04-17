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Марочко рассказал о "спящих ячейках" и схронах в Харьковской области - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Марочко рассказал о "спящих ячейках" и схронах в Харьковской области
Марочко рассказал о "спящих ячейках" и схронах в Харьковской области - 17.04.2024, ПРАЙМ
Марочко рассказал о "спящих ячейках" и схронах в Харьковской области
Украинские спецслужбы создают "спящие" террористические ячейки в Харьковской области. Они должны активизироваться по мере освобождения ВС России областных... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T07:42+0300
2024-04-17T07:50+0300
спецоперация на украине
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терроризм
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы создают "спящие" террористические ячейки в Харьковской области. Они должны активизироваться по мере освобождения ВС России областных населенных пунктов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.По его данным, "в ряде населенных пунктов Харьковской области, украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические "спящие ячейки". Эти "ячейки" активизируются после того, как российские войска освободят населенные пункты, добавил подполковник.При этом Марочко отметил, что украинские спецслужбы создают агентурную сеть из числа местных жителей, в том числе с помощью путем шантажа и угроз. "В задачи так называемых "партизан", - рассказывает подполковник, - будет входить разведывательная и диверсионная деятельность, а также деятельность, направленная на дискредитацию ВС РФ и военно-политического руководства". Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день также известно, что спецслужбы Украины создали на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области небольшие схроны с оружием, боеприпасами и средствами связи.
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украина, терроризм
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, терроризм
07:42 17.04.2024 (обновлено: 07:50 17.04.2024)
 
Марочко рассказал о "спящих ячейках" и схронах в Харьковской области

Марочко: спецслужбы Украины готовят "спящие ячейки" и схроны под Харьковом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы создают "спящие" террористические ячейки в Харьковской области. Они должны активизироваться по мере освобождения ВС России областных населенных пунктов, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его данным, "в ряде населенных пунктов Харьковской области, украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические "спящие ячейки". Эти "ячейки" активизируются после того, как российские войска освободят населенные пункты, добавил подполковник.
При этом Марочко отметил, что украинские спецслужбы создают агентурную сеть из числа местных жителей, в том числе с помощью путем шантажа и угроз.
"В задачи так называемых "партизан", - рассказывает подполковник, - будет входить разведывательная и диверсионная деятельность, а также деятельность, направленная на дискредитацию ВС РФ и военно-политического руководства".
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Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день также известно, что спецслужбы Украины создали на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области небольшие схроны с оружием, боеприпасами и средствами связи.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАтерроризм
 
 
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