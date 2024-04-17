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Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ
Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ - 17.04.2024, ПРАЙМ
Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ
Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T12:22+0300
2024-04-17T12:22+0300
энергетика
россия
казахстан
тэц
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АЛМА-АТА, 17 апр – ПРАЙМ. Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба казахстанского минэнерго. "Министерством энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго", - говорится в сообщении. Сообщается, что компания "Самрук-Энерго" уже сформировала дорожную карту для начала реализации первой по счету ТЭЦ в этом году. "Реализация трех новых ТЭЦ в трех (указанных - ред.) областных центрах... учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии", - отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
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россия, казахстан, тэц
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ТЭЦ
12:22 17.04.2024
 
Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ

Казахстан и РФ подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областях

© fotolia.com / tomasТЭЦ
ТЭЦ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© fotolia.com / tomas
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АЛМА-АТА, 17 апр – ПРАЙМ. Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики, сообщает пресс-служба казахстанского минэнерго.
"Министерством энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго", - говорится в сообщении.
Сообщается, что компания "Самрук-Энерго" уже сформировала дорожную карту для начала реализации первой по счету ТЭЦ в этом году.
"Реализация трех новых ТЭЦ в трех (указанных - ред.) областных центрах... учитывая обширные запасы энергетического угля, позволит придать мощнейший импульс в их дальнейшем развитии", - отметил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
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ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНТЭЦ
 
 
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