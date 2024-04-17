https://1prime.ru/20240417/tobol-847446590.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 883 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 883 сантиметра - 17.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 883 сантиметра

Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 10.00 (08.00 мск) среды, выросла за 2 часа на 18 сантиметров, уровень достиг 883 сантиметров. Об этом сообщило... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T08:30+0300

2024-04-17T08:30+0300

2024-04-17T08:45+0300

происшествия

курганская область

наводнение

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 10.00 (08.00 мск) среды, выросла за 2 часа на 18 сантиметров, уровень достиг 883 сантиметров. Об этом сообщило региональное правительство. "Уровень воды в районе Кургана стремительно приближается к отметке 9 метров. За последние два часа уровень воды на реке Тобол в Кургане вырос еще на 18 сантиметров. На 17 апреля на 10.00 (08.00 мск) уровень составляет 883 сантиметра", — сказано в сообщении.Ранее Уральский гидрометцентр сообщил, что ждет продолжения подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров).Власти региона также сообщили, что из-за резкого роста уровня воды в Кетово ночью проводилась эвакуация жителей более 40 улиц.Жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа призвали незамедлительно эвакуироваться. "В том числе жителям нижней части села Кетово. Жителям подтопляемых территорий Белозерского округа, к которым также идет большая вода, также незамедлительно превентивно эвакуироваться", — говорится в сообщении.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Согласно данным ГУМЧС на 17 апреля, затоплены в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

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курганская область

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курганская область, наводнение