https://1prime.ru/20240417/tobol-847449269.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 8,94 метра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 8,94 метра - 17.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 8,94 метра

Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) среды, выросла за четыре часа 17 апреля на 29 сантиметров, уровень достиг 894 сантиметров. Об... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T10:24+0300

2024-04-17T10:24+0300

2024-04-17T10:24+0300

происшествия

курганская область

наводнение

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Вода в реке Тобол у Кургана, согласно данным на 12.00 (10.00 мск) среды, выросла за четыре часа 17 апреля на 29 сантиметров, уровень достиг 894 сантиметров. Об этом сообщила администрация города. Уральский гидрометцентр ожидает продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды уже превысил отметки "неблагоприятного явления" (700 сантиметров) и "опасного явления" (850 сантиметров). Соласно данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 894 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу главного управления МЧС России на паводкоопасный период, на территории региона могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Согласно данным ГУМЧС на 17 апреля, затоплены в шести муниципальных образованиях (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и г. Курган) в 25 населенных пунктах 669 жилых и 2376 дачных домов, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог. В области эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

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курганская область

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курганская область, наводнение