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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 72 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 72 сантиметра - 17.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 72 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) 17 апреля, поднялся с утра на 72 сантиметра и достиг 937 сантиметров, указывает... | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T18:38+0300

2024-04-17T18:38+0300

2024-04-17T18:39+0300

происшествия

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) 17 апреля, поднялся с утра на 72 сантиметра и достиг 937 сантиметров, указывает горадминистрация. По данным горадминистрации, на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды увеличился до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля — до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) 17 апреля – до 865 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). Ранее министр МЧС России Александр Куренков сообщил, что почти 14 тысяч человек, в том числе 2 тысячи детей, заблаговременно эвакуировали из Курганской области. По его словам, волна паводка подошла непосредственно к Кургану. В ближайшие дни ожидается максимальный уровень воды, который, по прогнозам, будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

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курганская область

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курганская область