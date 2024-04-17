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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 78 сантиметра - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 78 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 78 сантиметра - 17.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 78 сантиметра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) 17 апреля, поднялся с утра на 78 сантиметров и достиг 943 сантиметров, сообщает... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T20:42+0300
2024-04-17T20:44+0300
происшествия
курганская область
паводок
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) 17 апреля, поднялся с утра на 78 сантиметров и достиг 943 сантиметров, сообщает горадминистрация.По данным горадминистрации, на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды увеличился до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля — до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) 17 апреля – до 865 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).Мэрия Кургана сообщила, что эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в городе.Губернатор Кургана заявил, что жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу реки Тобол, быть готовыми к эвакуации.Ранее министр МЧС России Александр Куренков сообщил, что почти 14 тысяч человек, в том числе 2 тысячи детей, заблаговременно эвакуировали из Курганской области. По его словам, волна паводка подошла непосредственно к Кургану. В ближайшие дни ожидается максимальный уровень воды, который, по прогнозам, будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом.
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курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
20:42 17.04.2024 (обновлено: 20:44 17.04.2024)
 
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 78 сантиметра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 78 см и достиг 943 см

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкКурган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков
Курган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) 17 апреля, поднялся с утра на 78 сантиметров и достиг 943 сантиметров, сообщает горадминистрация.
По данным горадминистрации, на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды увеличился до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля — до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) 17 апреля – до 865 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
Мэрия Кургана сообщила, что эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в городе.
Губернатор Кургана заявил, что жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу реки Тобол, быть готовыми к эвакуации.
Ранее министр МЧС России Александр Куренков сообщил, что почти 14 тысяч человек, в том числе 2 тысячи детей, заблаговременно эвакуировали из Курганской области. По его словам, волна паводка подошла непосредственно к Кургану. В ближайшие дни ожидается максимальный уровень воды, который, по прогнозам, будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом.
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Wildberries поможет пострадавшим от паводка
20:08
 
ПроисшествияКурганская областьпаводок
 
 
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