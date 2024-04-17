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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр - 17.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 0.00 18 апреля (22.00 мск 17 апреля), поднялся с утра на 81 сантиметр и достиг 946 сантиметров, сообщает... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T22:16+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 0.00 18 апреля (22.00 мск 17 апреля), поднялся с утра на 81 сантиметр и достиг 946 сантиметров, сообщает горадминистрация. По данным горадминистрации, на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды увеличился до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля — до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) 17 апреля – до 865 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).Ранее мэрия Кургана сообщила, что эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в городе.Губернатор Кургана заявлял, что жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу реки Тобол, быть готовыми к эвакуации.Министр МЧС России Александр Куренков указывал, что почти 14 тысяч человек, в том числе 2 тысячи детей, заблаговременно эвакуировали из Курганской области. По его словам, волна паводка подошла непосредственно к Кургану. В ближайшие дни ожидается максимальный уровень воды, который, по прогнозам, будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом.
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курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 81 сантиметр и достиг 946
ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 0.00 18 апреля (22.00 мск 17 апреля), поднялся с утра на 81 сантиметр и достиг 946 сантиметров, сообщает горадминистрация.
По данным горадминистрации, на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды увеличился до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) 16 апреля — до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) 17 апреля – до 865 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
Ранее мэрия Кургана сообщила, что эвакуационные группы приступили к обходу малоэтажных домов возле дамбы в городе.
Губернатор Кургана заявлял, что жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу реки Тобол, быть готовыми к эвакуации.
Wildberries поможет пострадавшим от паводка
Министр МЧС России Александр Куренков указывал, что почти 14 тысяч человек, в том числе 2 тысячи детей, заблаговременно эвакуировали из Курганской области. По его словам, волна паводка подошла непосредственно к Кургану. В ближайшие дни ожидается максимальный уровень воды, который, по прогнозам, будет достигать 10 метров, что является историческим максимумом.