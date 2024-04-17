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Не желая того. Запад оказал России большую услугу, пишут СМИ
Не желая того. Запад оказал России большую услугу, пишут СМИ - 17.04.2024, ПРАЙМ
Не желая того. Запад оказал России большую услугу, пишут СМИ
Запад оказал России большую услугу, введя против нее санкции и освободив ее рынок от своих брендов. Российские предприниматели устремились на Восток, а... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T12:57+0300
2024-04-17T12:57+0300
2024-04-17T12:58+0300
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Запад оказал России большую услугу, введя против нее санкции и освободив ее рынок от своих брендов. Российские предприниматели устремились на Восток, а азиатские компании, в свою очередь, начали замещать западные бренды в России. Без сложностей не обошлось, но результат налицо – бизнес процветает, утверждается в публикации издания infoBRICS.Авторы статьи подчеркивают, что с уходом западных брендов в России начали расти местные компании, произошел ребрендинг многих ушедших иностранных компании и пришло большое количество компаний из Азии.В статье приводится высказывание представителя одного из трех крупнейших маркетинговых агентств России, пожелавшего остаться неназванным. В частности, анонимный маркетолог отметил, что азиатские компании в России сталкиваются с гораздо меньшей конкуренцией, чем на других рынках."Следовательно, требуется меньше инвестиций. Один из ярких примеров – автомобильный сектор: китайцы буквально взяли российский рынок штурмом", - пояснил он.Авторы приводят данные агентства "Синьхуа", согласно которым, в 2023 году доля китайских автопроизводителей на российском рынке составила 49%."Помимо концентрации на внутреннем росте и экспансии в АТР, российский бизнес также значительно расширился в Объединенных Арабских Эмиратах", - утверждается в публикации.В качестве примера приводится агентство креативного маркетинга Rose, которое в свое время стало первым международным агентством в бывшем Советском Союзе. В 2022 году оно расширило свою деятельность на Дубай, воспользовавшись возможностью увеличить число русскоязычных потребителей на активно развивающемся рынке ОАЭ."Нынешний геополитический ландшафт и огромная волна иммигрантов из России подтолкнули российские агентства к экспансии на международные рынки, особенно в Дубай, где российские компании и бренды уже прочно обосновались, – рассказывает гендиректор агентства Rose Галина Савина, чьи слова приводит издание. - Только за 2022 и 2023 годы количество российских брендов выросло в пять раз".Вместе с ем глава Rose отметила, что за последние два года, по сути, на ее глазах в ОАЭ было запущено свыше 30 русскоязычных онлайн-СМИ и блогов в Telegram. Все более востребованной в этой стране становится и русскоязычная реклама.
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россия, азия, торговля
Экономика, РОССИЯ, АЗИЯ, торговля
Не желая того. Запад оказал России большую услугу, пишут СМИ
infoBRICS: благодаря Западу торговые обороты между Россией и Азией бьют рекорды
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ.
Запад оказал России большую услугу, введя против нее санкции и освободив ее рынок от своих брендов. Российские предприниматели устремились на Восток, а азиатские компании, в свою очередь, начали замещать западные бренды в России. Без сложностей не обошлось, но результат налицо – бизнес процветает, утверждается в публикации издания infoBRICS
.
Авторы статьи подчеркивают, что с уходом западных брендов в России начали расти местные компании, произошел ребрендинг многих ушедших иностранных компании и пришло большое количество компаний из Азии.
В статье приводится высказывание представителя одного из трех крупнейших маркетинговых агентств России, пожелавшего остаться неназванным. В частности, анонимный маркетолог отметил, что азиатские компании в России сталкиваются с гораздо меньшей конкуренцией, чем на других рынках.
"Следовательно, требуется меньше инвестиций. Один из ярких примеров – автомобильный сектор: китайцы буквально взяли российский рынок штурмом", - пояснил он.
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Авторы приводят данные агентства "Синьхуа", согласно которым, в 2023 году доля китайских автопроизводителей на российском рынке составила 49%.
"Помимо концентрации на внутреннем росте и экспансии в АТР, российский бизнес также значительно расширился в Объединенных Арабских Эмиратах", - утверждается в публикации.
В качестве примера приводится агентство креативного маркетинга Rose, которое в свое время стало первым международным агентством в бывшем Советском Союзе. В 2022 году оно расширило свою деятельность на Дубай, воспользовавшись возможностью увеличить число русскоязычных потребителей на активно развивающемся рынке ОАЭ.
"Нынешний геополитический ландшафт и огромная волна иммигрантов из России подтолкнули российские агентства к экспансии на международные рынки, особенно в Дубай, где российские компании и бренды уже прочно обосновались, – рассказывает гендиректор агентства Rose Галина Савина, чьи слова приводит издание. - Только за 2022 и 2023 годы количество российских брендов выросло в пять раз".
Вместе с ем глава Rose отметила, что за последние два года, по сути, на ее глазах в ОАЭ было запущено свыше 30 русскоязычных онлайн-СМИ и блогов в Telegram. Все более востребованной в этой стране становится и русскоязычная реклама.