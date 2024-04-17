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Цены промпроизводителей в России за март выросли
Цены промпроизводителей в России за март выросли - 17.04.2024, ПРАЙМ
Цены промпроизводителей в России за март выросли
Цены промышленных производителей в России в марте выросли в месячном выражении на 2,4% после роста на 0,9% в феврале, в годовом - на 19,1%, свидетельствуют... | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T19:02+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Цены промышленных производителей в России в марте выросли в месячном выражении на 2,4% после роста на 0,9% в феврале, в годовом - на 19,1%, свидетельствуют данные Росстата. "В марте 2024 года по сравнению с февралем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 102,4%, по сравнению с декабрем 2023 года – 101,9%", - говорится в документе. В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в марте выросли на 19,1% после роста на 19,5% в феврале. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей ускорили рост до 4,8% с 3,3% в феврале; в годовом выражении они выросли на 45,8%. В обрабатывающих производствах рост цен составил 1,7% после 0,1% месяцем ранее, в годовом выражении - 14,6%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в марте ускорили рост до 1,5% с 1% в феврале, в годовом выражении они выросли на 0,8%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в месячном выражении выросли на 0,6% после 0,3% в феврале, в годовом - на 2,9%.
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цены
Цены промпроизводителей в России за март выросли
Росстат: цены промпроизводителей в России за март выросли на 2,4 процентов
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Цены промышленных производителей в России в марте выросли в месячном выражении на 2,4% после роста на 0,9% в феврале, в годовом - на 19,1%, свидетельствуют данные Росстата.
"В марте 2024 года по сравнению с февралем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 102,4%, по сравнению с декабрем 2023 года – 101,9%", - говорится в документе.
В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в марте выросли на 19,1% после роста на 19,5% в феврале.
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В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей ускорили рост до 4,8% с 3,3% в феврале; в годовом выражении они выросли на 45,8%. В обрабатывающих производствах рост цен составил 1,7% после 0,1% месяцем ранее, в годовом выражении - 14,6%.
В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в марте ускорили рост до 1,5% с 1% в феврале, в годовом выражении они выросли на 0,8%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в месячном выражении выросли на 0,6% после 0,3% в феврале, в годовом - на 2,9%.