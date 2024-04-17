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Посол России: турпотоки между Белоруссией и России ежегодно растут вдвое

Посол России: турпотоки между Белоруссией и России ежегодно растут вдвое - 17.04.2024, ПРАЙМ

Посол России: турпотоки между Белоруссией и России ежегодно растут вдвое

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в последнее время турпотоки между странами ежегодно прирастают на 50%. | 17.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-17T19:22+0300

2024-04-17T19:22+0300

2024-04-17T19:22+0300

туризм

белоруссия

россия

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МИНСК, 17 апр – ПРАЙМ. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в последнее время турпотоки между странами ежегодно прирастают на 50%. "Турпотоки между нашими странами за последние два-три года ежегодно прирастают на 50%", - отметил Грызлов по случаю открытия в Минске международной выставки-ярмарки туристических услуг "Отдых 2024". Комментарий посла распространила пресс-служба российской дипмиссии в Белоруссии. Грызлов отметил, что, по данным статистики, в 2023 году 176 тысяч российских гостей посетили белорусские санаторно-курортные, оздоровительные и другие профильные учреждения, а 15 тысяч человек отдыхало в местных агроусадьбах, что составляет порядка 93% от общего количества иностранцев, приехавших в республику с подобными рекреационными целями. В свою очередь белорусские туристы предприняли 247 тысяч организованных поездок в Россию. "Разумеется, эти цифры не учитывают тех граждан, которые решили отдохнуть, что называется, "дикарем" и сами позаботились о трансфере, бронировании гостиниц и так далее. А это – более 5 миллионов россиян и свыше 400 тысяч белорусов", - констатировал посол. Дипломат напомнил, что в конце 2023 года успешно реализована союзная программа по унификации законодательства в сфере туристической деятельности, заключены соглашение о сотрудничестве и "дорожная карта". Он добавил, что также принято решение о создании в Смоленске первого туристического информационного центра Союзного государства, а в процессе обсуждения расширение сети таких центров, в том числе в Белоруссии. "На повестке дня – расширение географии регулярного авиасообщения между крупными городами России и Беларуси, а также развитие прямого автобусного и железнодорожного межрегионального сообщения. На сегодня 36 субъектов Российской Федерации выразили заинтересованность в установлении или увеличении уже имеющегося авиасообщения с Беларусью, 13 сообщили о целесообразности расширения автобусных и железнодорожных маршрутов", - сообщил Грызлов. По его данным, недавно запущены новые авиарейсы в Москву из Гомеля и Бреста, прорабатывается возможность организации перелетов и из других областных центров республики, причем не только в столицу, но и другие российские города. "Все это, безусловно, существенно повысит доступность взаимного туризма", - подчеркнул дипломат. Он констатировал огромный потенциал сотрудничества России и Белоруссии в сфере туризма, который в том числе обусловлен отсутствием языковых и пограничных барьеров, наличием удобной транспортной инфраструктуры, а также в целом доступностью туристических услуг для широких слоев населения. "Каждый, при желании, может найти для себя подходящий по бюджету и интересам вариант отдыха на российских курортах или, к примеру, в здравницах или агроусадьбах республики. Это особенно актуально в условиях постоянного роста цен на турпутевки в дальнее зарубежье, а также объективного усложнения и удорожания логистики путешествий на фоне нелегитимных западных санкций. Но, как говорится, нет худа без добра", - отметил Грызлов. Он подчеркнул, что внутренний туризм на просторах Союзного государства не только стимулирует рост экономики, поскольку доходы от реализации турпродукта не уходят за рубеж, а служат дальнейшему развитию Белоруссии и России, но и дает возможность гражданам побывать в тех местах, которые раньше казались практически недоступными, окунуться в культуру и традиции двух народов.

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туризм, белоруссия, россия