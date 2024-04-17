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Амстердам запретил строить отели для борьбы с массовым туризмом - 17.04.2024, ПРАЙМ
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Амстердам запретил строить отели для борьбы с массовым туризмом
Амстердам запретил строить отели для борьбы с массовым туризмом - 17.04.2024, ПРАЙМ
Амстердам запретил строить отели для борьбы с массовым туризмом
Власти Амстердама больше не будут разрешать строительство новых отелей в городе в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщила мэрия города. | 17.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-17T20:25+0300
2024-04-17T20:26+0300
туризм
амстердам
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ГААГА, 17 апр - ПРАЙМ. Власти Амстердама больше не будут разрешать строительство новых отелей в городе в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщила мэрия города. "Амстердам говорит "нет" новым отелям. Мы хотим сделать и сохранить город пригодным для жизни для его жителей и гостей. Это означает: никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок в отелях туристов в год", - говорится в заявлении на сайте мэрии. Строительство нового отеля в Амстердаме будет разрешено только в том случае, если один из старых отелей закроется, а также если новый отель будет лучше, например, будет более современным или более экологичным. Мэрия также призывает строить такие гостиницы за пределами исторического центра. Тем не менее, новый запрет не распространяется на те отели, которые уже получили разрешение. Ранее сообщалось, что власти Амстердама намерены повысить туристический налог в 2024 году: он составит до 12,5% от стоимости номера в отеле. Также планировалось поднять налог и для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в гавани города. Местная администрация рассчитывает, что такие меры помогут бороться с "чрезмерным туризмом" в Амстердаме.
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туризм, амстердам
Туризм, Амстердам
20:25 17.04.2024 (обновлено: 20:26 17.04.2024)
 
Амстердам запретил строить отели для борьбы с массовым туризмом

Амстердам запретил строительство новых отелей для борьбы с массовым туризмом

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на один из каналов Амстердама
Вид на один из каналов Амстердама - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ГААГА, 17 апр - ПРАЙМ. Власти Амстердама больше не будут разрешать строительство новых отелей в городе в рамках борьбы с массовым туризмом, сообщила мэрия города.
"Амстердам говорит "нет" новым отелям. Мы хотим сделать и сохранить город пригодным для жизни для его жителей и гостей. Это означает: никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок в отелях туристов в год", - говорится в заявлении на сайте мэрии.
Строительство нового отеля в Амстердаме будет разрешено только в том случае, если один из старых отелей закроется, а также если новый отель будет лучше, например, будет более современным или более экологичным.
Мэрия также призывает строить такие гостиницы за пределами исторического центра.
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Тем не менее, новый запрет не распространяется на те отели, которые уже получили разрешение.
Ранее сообщалось, что власти Амстердама намерены повысить туристический налог в 2024 году: он составит до 12,5% от стоимости номера в отеле. Также планировалось поднять налог и для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в гавани города. Местная администрация рассчитывает, что такие меры помогут бороться с "чрезмерным туризмом" в Амстердаме.
 
ТуризмАмстердам
 
 
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